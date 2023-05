Nba: Golden State batte 127-100 i Lakers, la serie è sull’1-1

Klay Thompson con 30 punti, di cui 24 da tre, ha guidato Golden State alla vittoria contro per 127 a 100 contro i Los Angeles portando i Warriors a pareggiare 1-1 la serie di semifinale dei playoff di conference in Nba.

Thompson ha anche limitato gli attacchi di Anthony Davis, che era stato determinante nella vittoria per 117 a 112 dei Lakers nella prima partita.

La stella della squadra di Los Angeles ha messo a referto 11 points e sette rimbalzi. Domani le due squadre scenderanno nuovamente in campo per la terza partita della serie al meglio delle sette gare.

Quella tra Golden State e i Los Angeles Lakers è stata l’unica partita di Nba giocata nella notte. Le altre sfide vedono Denver in vantaggio 2-0 su Phoenix, mentre Boston e Philadelphia sono sull’1-1 così come New York e Miami.

ANSA