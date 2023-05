PD Lauria su assebmlea del 3 maggio con i sindaci dell’area, per discutere la problematica TIS e RMI

“Ieri pomeriggio -03 maggio 2023- abbiamo preso parte, con la vice Segretaria Aurora Di Sipio e Antonio Schettini , componente della segreteria cittadina, all’assemblea TIS/RMI organizzata in Sala Consiliare. Vogliamo ribadire la necessità di reindirizzare quanto si sta proponendo a livello regionale, evitando che le azioni già portate avanti in termini di inclusione vadano a finire su un binario morto. Lo riferisce in una nota social il segretario del Pd Lauria, Angelo Lamboglia.

Vogliamo sottolineare che occorrono azioni concrete che, a partire dalle esigenze delle realtà locali, valorizzino i progetti in itinere presso gli Enti destinatari che attualmente traggono benefici dall’apporto lavorativo dei soggetti coinvolti. Tali azioni dovranno garantire anche continuità lavorativa a chi ne fruisce e dovrá continuare a dare il proprio contributo in termini di utilità sociale, con la prospettiva di integrazione per una esigenza reale. È il momento di azioni concrete che smascherino il tentativo di un governo regionale di destra che con le sue politiche sta contribuendo ad acuire il divario sociale, con i deboli sempre più ai margini”, conclude Lamboglia.