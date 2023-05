SENISE: il sindaco Castronuovo su revoca incarico assessore Marranchiello

Riceviamo e pubblichiamo la nota ufficiale del sindaco di Senise dott.Giuseppe Castronuovo che spiega le motivazioni della revoca dell’incarico di assessore con delega alla sanità al dott. Marranchiello Francesco.

“Nel corso del tempo tra l’Assessore dott. Francesco Marranchiello e l’Amministrazione Comunale sono emerse divergenze inconciliabili,tali da ledere l’identità di intenti e la coesione necessaria a pervenire alla realizzazione del programma di mandato e da compromettere inevitabilmente i presupposti fiduciari che avevano determinato la sua nomina alla carica Assessorile, al punto che nella seduta della Giunta Comunale tenutasi in data 28.04.2023 in sede di approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2022, lo stesso Assessore si è astenuto dalla votazione disconoscendo di fatto la gestione svolta dall’esecutivo. Precisato che il veni meno della “fiducia” sulla idoneità del nominato a rappresentare coerentemente gli indirizzi del Sindaco delegante ed a perseguire gli obiettivi programmatici non è,in ogni caso,da intendersi riferito a qualsivoglia genere di valutazione afferente a qualità personali o professionali dell’Assessore revocato, ne è da intendersi sanzionatorio ma nell’interesse della collettività rappresentata”.

La revoca dell’Assessore ha efficacia immediata e che pertanto fino ad ulteriore provvedimento in merito, tutte le attività politico-amministrative inerenti la delega affidata all’Assessore dott. Francesco Marranchiello, faranno capo al Sindaco.