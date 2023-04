S.I.P. Sud Italia Poliuretani di Matera: Uiltec-Uil primo sindacato

La Uil è il primo sindacato alla S.I.P. Sud Italia Poliuretani di Matera. Alle elezioni per il rinnovo delle Rsu/Rls la Uiltec ha ottenuto il 43% dei voti dei lavoratori eleggendo un rappresentante Rsu e uno Rls.

Un risultato importante che – commentano i segretari Uiltec Basilicata Giuseppe Martino e Matera Walter Ferruzzi, Bruno Di Cuia componente segreteria regionale Uil, esprimendo soddisfazione per il primato conseguito – rafforza il ruolo di rappresentanza sindacale nel Materano.

Un impegno quello della Uil che si innesta nel Progetto già avviato di realizzare a Matera una nuova “Casa” di iscritti, lavoratori, pensionati, cittadini, giovani e donne. Per quanto riguarda il settore produttivo di Matera e del Materano, Uiltec e Uil sottolineano la necessità di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali e le attività produttive che sono in linea con le innovazioni tecnologiche richieste dai mercati. I nostri territori – sottolineano Martino, Ferruzzi e Di Cuia – devono essere maggiormente protagonisti della svolta di transizione energetica e l’occasione è quella del PNRR, un’occasione unica per accelerare la transizione delineata, superando barriere che si sono dimostrate critiche in passato.