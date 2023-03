Potenza: Atleti paralimpici nazionali di Pallanuoto e Hockey il 18 e il 19 marzo

“Fine settimana da protagonista italiana degli sport paralimpici per Potenza. Siamo onorati di poter ospitare due grandi appuntamenti per gli appassionati di pallanuoto e hockey nella nostra città e nelle nostre strutture sportive”. Così l’assessore allo Sport Gianmarco Blasi annuncia la due giorni di eventi per il capoluogo lucano, che si svolgeranno nella piscina comunale ‘Riviello’, all’interno del Parco di Montereale e nel ‘Palapergola’, nel parco di Rossellino, il 18 e il 19 marzo 2023. “Abbiamo deciso di sostenere, anche con un contributo economico, queste due iniziative di rilevanza nazionale – aggiunge l’assessore Blasi – nell’anno di Potenza Città europea dello Sport, perché riteniamo che lo sport, a tutti i livelli e in tutti gli ambiti, rappresenti una ricchezza culturale e sociale da valorizzare, attraverso la sua promozione e conoscenza. Il tema dell’inclusione, della diffusione, della partecipazione, sia nei più giovani, sia negli adulti, riveste una rilevanza sempre crescente, per favorire la pratica sportiva che è sinonimo di benessere e consente, a quanti la scelgono, di vivere in maniera più salutare la propria esistenza. In quest’ottica, per esempio, è interessante sperimentare il divertimento che offre una sana competizione, e perché no, raggiungere ambiziosi traguardi agonistici, ai quali si può legittimamente aspirare”. Sabato 18 marzo , alle ore 17, al ‘Palapergola’ prenderà il via la seconda edizione del ‘Potenza Parahockey Festival’, appuntamento organizzato dalla #FIH Basilicata, Asd “Forma Mentis”, AIPD Potenza in compartecipazione col Comune di Potenza, patrocinato da Regione Basilicata, Provincia di Potenza, CONI Basilicata, CIP Basilicata, CSEN Basilicata, SpecialOlympicsBasilicata. La nazionale di pallanuoto paralimpica si radunerà il 18 e 19 marzo 2023 a Potenza, nella piscina comunale ‘Riviello’. Alle 10 del 18 marzo l’accoglienza degli atleti e alle 16,30 la prima seduta di allenamento, allenamento che proseguirà anche il 19 marzo. Il direttore tecnico Mario Giugliano ha presentato la manifestazione che vedrà in città la presenza di 18 atleti per un collegiale a cui parteciperanno anche i classificatori della federazione catalana, interessata a portare avanti un percorso simile a quello intrapreso dalla FINP, la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, all’avanguardia nel mondo della parapallanuoto. Il presidente del CIP Basilicata Gerardo Zandolino presentando le iniziative ha evidenziato l’importanza del lavoro che “quotidianamente porta avanti Giugliano”, la rilevanza degli eventi che si svolgeranno a Potenza, anticipando la richiesta, che formulerà alla Regione, di “istituire un garante per i diritti delle persone con disabilità”.