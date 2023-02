Futsal Senise, Iacovino: ‘Con l’Alma Salerno bisogna fare risultato”

Non è il miglior momento per il Futsal Senise che imbottito di assenze non vince da quattro partite. Sabato c’è, sulla carta, una gara abbordabile con il fanalino di coda Alma Salerno che il laterale, classe 2003, Gabriel Iacovino presenta così:

“In quest’ultimo periodo ci è mancata la concentrazione delle prime gare oltre al fatto di esserci rilassati un po’ vista la salvezza praticamente conquistata. Oltre alle assenze questi sono i due aspetti che stanno contraddistinguendo il momento”.

Che settimana state vivendo?:

“Sicuramente per sabato recupereremo due pedine importantissime come De Fina e Grandinetti. Dipinto sarà ancora squalificato mentre Stigliano e Nucera sono ancora in forte dubbio. In settimana stiamo dando il massimo cercando di ritrovare la concentrazione giusta e di fare gruppo”.

Parliamo dell’Alma Salerno:

“E’ ultima in classifica ma non significa che abbiamo già vinto il match. Bisogna fare a tutti i costi risultati… Ci servono punti”.

Commentiamo il calendario e la classifica:

“Ora sfideremo il Salerno, poi ce la dovremo vedere con il Sammichele sfida in cui ritroveremo anche capitan Dipinto. Dopo queste due gare sarà la volta del derbyssimo con il Pisticci. Vogliamo muovere la classifica”.