PROROGATA DATA ISCRIZIONE AL VINITALY PER IMPRESE VITIVINICOLE

C’è tempo fino al 31 gennaio 2023 per iscriversi e partecipare con la collettiva lucana al Vinitaly 2023, salone internazionale dei vini e dei distillati, ospitato a Verona Fiere dal 2 al 5 aprile 2023.

La data di scadenza del 25 gennaio 2023, precedentemente indicata per registrarsi agli eventi del primo trimestre, tra cui anche Cibus e Sol&Agrifood, inseriti nel calendario fieristico 2023 della Regione Basilicata, è stata prorogata per consentire alle imprese del settore primario, in particolare del comparto vitivinicolo, di avere maggiore flessibilità e tempo per programmare la propria presenza alla più autorevole fiera al mondo.

Lo spazio istituzionale della Regione Basilicata, gestito e coordinato dalla struttura di Agromarketing della Direzione Generale Politiche Agricole, alimentari e forestali, occupa 282 metri quadri e verrà animato da iniziative di promozione e divulgazione organizzate insieme ai Consorzi e alle imprese vitivinicole, per far conoscere le qualità di pregio delle produzioni Doc e Docg lucane, sempre più apprezzate sul mercato nazionale e internazionale.

Prevista una quota di cofinanziamento per le imprese partecipanti che, come per l’annualità 2022, include il nolo e l’allestimento degli stand con desk brandizzati, servizi illuminazione e wifi, box espositivi, arredi, magazzini per deposito merce.

In comune l’uso dell’area istituzionale per ospitare gli eventi in programma con degustazioni tecniche, approfondimenti e focus sui principali mercati, incontri con i buyer nazionali e internazionali, attività di formazione e di valorizzazione della cultura del vino, incontri con la community dei wine lover.

Negli stessi giorni, prevista anche la presenza al Sol&Agrifood, fiera b2b dedicata a chi offre e chi cerca solo prodotti di eccellenza, tra olio extravergine di oliva, food, birra artigianale, dove parteciperanno a costo zero le imprese vincitrici del Premio Regionale Olivarum XIX dedicato ai migliori oli extravergini, il cui concorso è in scadenza il 31 gennaio 2023.

Per iscriversi e partecipare alle fiere di promozione dell’agroalimentare, compilare il modulo al seguente link.