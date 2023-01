FORBES INDICA COSTE LUCANE COME DESTINAZIONI PREFERITE PER IL 2023

Dopo Vogue, arriva un’altra investitura internazionale per la Basilicata turistica. Forbes, una fra le più importanti riviste internazionali, posiziona la Basilicata fra le prime cinque destinazioni turistiche in Italia da raggiungere nel 2023.

Nei giorni scorsi la prestigiosa rivista Vogue aveva inserito la Basilicata tra le 12 migliori destinazioni al mondo da visitare nel 2023 inserendola nella sua speciale short list insieme a Giappone, Scozia, Patagonia e Singapore.

Ad esprimere un nuovo giudizio positivo oggi è il magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle: Forbes.

La giornalista della prestigiosa rivista, Catherine Sabino, riserva la sua attenzione ai due mari della Basilicata, dal Tirreno, con Maratea, alla costa Metapontina.

“Cesellata di insenature idilliache – scrive Forbes – e bagnata da acque turchesi da chiare a profonde, la costa lucana offre numerose opzioni di spiaggia e discoteche. Nelle vicinanze si trova Maratea con un centro storico imperdibile e 44 chiese.

Poche ore di auto verso est, si arriva sulla costa ionica della Basilicata, con un terreno più dolce e ampie spiagge di sabbia chiara. Metaponto è ben posizionata, vicino ai resti della civiltà dell’antica Magna grecia e al mare”.

Le altre quattro destinazioni individuate da Forbes sono Sardegna, Sicilia, il percorso dei vini, e la rete dei borghi più belli d’Italia.

“Ancora una volta – commenta il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti – la Basilicata si posizione come destinazione consigliata per il 2023, nella prestigiosa selezione di una fra le più importanti riviste al mondo, questa volta Forbes.

È il risultato diretto di un recente incontro, durante la missione APT a New York, a settembre, in occasione della settima edizione di Travel Hashtag. L’azione di promozione internazionale, sostenuta in modo strategico dalla Regione Basilicata, avrà certamente ulteriori esiti, viste le risorse destinate per il biennio 2023-2024 nell’ambito del programma Basilicata turismo tutto l’anno”.

Per il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi “L’impegno profuso per la promozione del brand Basilicata consta di azioni che giorno dopo giorno, come sistema regionale, stiamo mettendo in campo.

È un lavoro sostenuto da risorse straordinarie mobilitate via via dai diversi dipartimenti, e che sta portando i suoi risultati grazie alla passione e competenza di tutti gli attori di un settore strategico come il turismo, e di cui tutti dobbiamo ritenerci orgogliosi”.

Qui il link a Forbes:

https://www.forbes.com/sites/catherinesabino/2023/01/19/5-new-ways-to-visit-italy-in-2023/?sh=3128cf421cd7