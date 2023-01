Pensioni: incontro al ministero del Lavoro, al via cantiere della riforma

È iniziato l’incontro al ministero del Lavoro tra il Governo e le parti sociali sulla previdenza.

Per il Governo partecipano la ministra del Lavoro, Marina Calderone, il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon e il sottosegretario all’Economia Federico Freni.

Per Cgil, Cisl e Uil ci sono i segretari generali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. E’ presente anche il presidente dell’INPS Pasquale Tridico.

Il quadro al 2029 non è positivo, il rapporto tra lavoratori e pensionati cala dall’1,4 all’1,3 per arrivare al 2050 a uno a uno, ha detto il presidente dell’Inps Pasquale Tridico nel corso dell’incontro sulla previdenza secondo quanto riferito da partecipanti alla riunione. C’è criticita, dice, nella gestione del pubblico impiego e per gli stipendi erosi dall’inflazione.

Sulle pensioni “se la strada sarà di fare una riforma strutturale saremo contenti e daremo il nostro contributo se ci verrà chiesto”: così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a Rai Radio1, rimarcando di non essere “mai stati convinti da interventi spot come Quota 100: sono onerosi, non creano occupazione giovanile e incidono sulle future pensioni delle persone”.