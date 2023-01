Rionero, anziani truffati, costretti a svuotare conti e ipotecare casa

Questa mattina, dopo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza e condotte dai carabinieri di Rionero in Vulture e dai Finanzieri di Potenza, è stato disposto il sequestro preventivo di somme di denaro e beni per un ammontare complessivo di oltre 1 milione di euro nei confronti di tre persone di Rionero in Vulture, gravemente indiziati di truffa aggravata, circonvenzione di persone incapaci, autoriciclaggio e tentata estorsione ai danni di due anziani coniugi loro concittadini.

Le indagini erano state avviate nel febbraio del 2017, quando un 71enne del posto aveva denunciato di aver subito la sottrazione della quasi totalità del proprio patrimonio a causa di azioni truffaldine.

Sequestrati tutti i conti correnti e rapporti finanziari intestati agli indagati, e i beni, compreso l’intero asse ereditario dell’anziana vittima.