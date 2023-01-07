POLITICA
Assessore Gallella, sono 37 gli interventi ammessi a finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico Servizi e Infrastrutture Sociali PNRR, M5 C3 I1.1.1
“Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” ricadenti nel territorio della Regione Basilicata per un importo complessivo di € 17.127.861,50.
Di questi ben 13 sono interventi che riguardano infrastrutture sportive:
– € 1.000.000,00 al comune di MONTESCAGLIOSO per CENTRO PER DISABILI INTEGRATO CON SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI
– € 600.000,00 all’unione dei comuni di NEMOLI E RIVELLO per il RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI RIVELLO
– € 300.000,00 al comune di SPINOSO per INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO CONTRADA PIANTANI
– € 1.000.000,00 al comune di SENISE per COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO G.B. ROSSI
– € 800.000,00 al comune di VIGGIANO per INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX PISCINA DA DESTINARE AD ATTIVITA’ SPORTIVE E SERVIZI CONNESSI
– € 300.000,00 al comune di CALVELLO per INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE LELLO CAMBRIGLIA
– € 300.000,00 al comune di SARCONI per COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E SERVIZI ANNESSI
– € 249.997,01 al comune di VIETRI DI POTENZA per COPERTURA PISCINA COMUNALE
– € 978.500,00 al comune di IRSINA per LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE CAMPO
SPORTIVO COMUNALE
– € 699.913,88 al comune di TURSI per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE
– € 300.000,00 al comune di CAMPOMAGGIORE per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA POLIFUNZIONALE SPORTIVA COMUNALE
– € 750.000,00 al comune di FERRANDINA per INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI FERRANDINA
– € 300.000,00 al comune di SALANDRA per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA POLIFUNZIONALE
SPORTIVA IN LOCALITÀ VARRE A SALANDRA
Per un totale di € 7.578.410,89 PROGETTI FINANZIATI PER INFRASTRUTTURE SPORTIVE LUCANE!
Lo dichiara in un post su FB l’Assessore regionale Alessandro Galella