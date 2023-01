Simona Patera lancia il Bestseller “Il Marketing Integrato Alla Vendita”

Portare al successo la propria PMI e renderla competitiva anche nel mondo digitale è il desiderio di qualsiasi imprenditore al passo con i tempi. Peccato che solo pochi ci riescano. Questo perché il più delle volte Sales e Marketing lavorano come entità separate, senza neanche comunicare tra loro.

Per tutti coloro che desiderano avere successo online ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Simona Patera “IL MARKETING INTEGRATO ALLA VENDITA. Come allineare commerciale e marketing per avere successo nel nuovo mondo digitalizzato” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per migliorare la competitività della propria azienda.

“Il libro è una vera e propria guida pratica in grado di rispondere a tutte le domande che un imprenditore si pone quando si trova a digitalizzare il processo di marketing integrato alla vendita” afferma Simona Patera, autrice del libro. “Con un linguaggio semplice e diretto, in questo libro, passato, presente e futuro si fondono costituendone il filo conduttore. Preziosi consigli di marketing strategico si mescolano a chiare indicazioni operative, avvicinando l’imprenditore a una graduale conoscenza del mercato digitale”.

Secondo l’autrice, il bisogno di gestire e allineare marketing e vendite è ormai estremamente urgente. Motivo per il quale Simona Patera ha pensato bene di scrivere questo libro per accrescere la conoscenza base degli imprenditori italiani nell’utilizzare al meglio strumenti e mezzi di comunicazione digitali in una visione strategica. L’obiettivo finale? Sensibilizzare il passaggio al lavoro sinergico dei reparti marketing e vendita.

“La digitalizzazione ha rivoluzionato completamente il processo di vendita, cambiando il modo di interagire e di comprare beni e servizi. Motivo per il quale il mercato ci obbliga oggi a un cambio di impostazione per non rischiare di rimanere indietro” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Seminare conoscenza per una maggiore consapevolezza nell’adozione del digital marketing e guidare le imprese nella progettazione di processi marketing integrati alla vendita è possibile: basta applicare le strategie di questo libro alla propria realtà aziendale così da avere successo anche nel nuovo mondo digitalizzato”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno e alla sua casa editrice per il lancio del mio primo libro ritenendo che un libro sul marketing digitale dovesse necessariamente essere coerente nella scelta del formato ebook e nel canale di promozione di riferimento” conclude l’autrice. “Il team Bruno Editore mi ha accompagnato con professionalità e serietà nel corso di tutta la pubblicazione editoriale”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3BUyiO6

Simona Patera, classe ’75. Nata a Lovere (BG), mamma di Chiara e Francesco. Formatore e consulente marketing digitale da oltre 20 anni. Grazie alla visione strategica d’insieme acquisita, accompagna oggi le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale sfruttando in modo consapevole e intelligente gli strumenti del web. Contatto: www.linkedin.com/in/simona-patera

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it