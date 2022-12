Le reazioni del mondo alla morte di Ratzinger, Mattarella: “Un lutto per l’Italia” Meloni: “Gigante della fede e della ragione”

Si moltiplicano i messaggi di cordoglio da ogni parte del mondo per la morte del Papa emerito Benedetto XVI.

Aveva 95 anni.

Sergio Mattarella.

“La morte del Papa emerito Benedetto XVI è un lutto per l’Italia. La sua dolcezza e la sua sapienza hanno beneficato la nostra comunità e l’intera comunità internazionale. Con dedizione ha continuato a servire la causa della sua Chiesa nella veste inedita di Papa emerito con umiltà e serenità. La sua figura rimane indimenticabile per il popolo italiano. Intellettuale e teologo ha interpretato con finezza le ragioni del dialogo, della pace, della dignità della persona, come interessi supremi delle religioni. Con gratitudine guardiamo alla sua testimonianza e al suo esempio”. Lo dice il Presidente della Repubblica

Giorgia Meloni. “Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione. Un uomo innamorato del Signore che ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato, e continuerà a parlare, al cuore e alla mente degli uomini con la profondità spirituale, culturale e intellettuale del suo Magistero. Un cristiano, un pastore, un teologo: un grande della storia che la storia non dimenticherà”. Lo dichiara la presidente del Consiglio. “Ho espresso al Santo Padre Francesco – aggiunge – la partecipazione del Governo e mia personale al dolore suo e dell’intera comunità ecclesiale”.

Re Carlo III. Nel suo messaggio di condoglianze per la morte di Benedetto XVI, re Carlo III – il sovrano britannico che è anche capo supremo della Chiesa d’Inghilterra – loda gli sforzi del papa emerito per “rafforzare il rapporto tra la Comunione anglicana globale e la Chiesa cattolica”.

Olaf Scholz, il mondo perde “una figura eccezionale” della Chiesa cattolica. Così il cancelliere tedesco.

Emmanuel Macron, “I miei pensieri sono con i cattolici di Francia e del mondo, in lutto per la partenza di Sua Santità Benedetto XVI, che ha lavorato con anima e intelligenza per un mondo più fraterno”, ha twittato il capo di Stato francese.

Volodymyr Zelensky: “Esprimo le mie sincere condoglianze a papa Francesco, alle gerarchie e ai fedeli della Chiesa cattolica di tutto il mondo per la morte di papa Benedetto XVI, straordinario teologo, intellettuale e promotore di valori universali”, ha scritto il presidente ucraino.

Rishi Sunak, premier britannico si è detto oggi “addolorato” per la morte del “grande teologo” Benedetto XVI.

Ursula von der Leyen. “La scomparsa di Papa Benedetto mi rattrista. La mia solidarietà va a tutti i cattolici. Con le sue dimissioni aveva dato un segnale forte. Si è visto prima come un servitore di Dio e della sua Chiesa. Una volta che la sua forza fisica è diminuita, ha continuato a servire attraverso il potere delle sue preghiere”. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea.

L’arcivescovo di Monaco e Frisinga, Reinhard Marx. “Benedetto XVI è stato un grande Papa, che ha esercitato il suo incarico pastorale con franchezza e grande fede”, ha detto. “Come teologo ha plasmato la Chiesa a lungo e in modo duraturo”, ha aggiunto sottolineando che Ratzinger sia “sempre rimasto umile e abbia sempre messo in primo piano il ruolo e non la sua persona”. “Siamo profondamente grati per il suo impegno decennale, per la sua eccellente teologia e l’impressionante testimonianza di vita e di fede. La sua eredità continuerà ad avere effetti”.

La Cei. La Chiesa in Italia esprime “profondo cordoglio per la morte del Papa emerito Benedetto XVI”. Ritornano le parole della “declaratio” del 10 febbraio 2013, quando rinunciò al ministero petrino: ‘Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio’. Anche nel momento della debolezza umana, ha dimostrato la forza che viene dalla fede in Cristo (2Cor 12,10) e l’importanza di una relazione profonda che nasce dalla preghiera nello Spirito (Gd 20). In queste ore risuona nel cuore di ciascuno di noi il suo invito a ‘sentire la gioia di essere cristiano, perché Dio ci ama e attende che anche noi lo amiamo’.

Il Patriarca della Chiesa ortodossa russa Kirill ha reso omaggio alla memoria del Papa emerito Benedetto XVI, deceduto oggi, celebrando un “eminente teologo” e difensore dei “valori tradizionali”, concetto caro al presidente Vladimir Putin. “L’indiscutibile autorità di Benedetto XVI come eminente teologo gli ha permesso di dare un contributo significativo allo sviluppo della cooperazione intercristiana, alla testimonianza di Cristo in un mondo secolarizzato e alla difesa dei valori morali tradizionali”, scrive il Patriarca in un comunicato.

Il cardinale Matteo Zuppi. “Il Papa emerito Benedetto aveva sempre detto che la vita non è un cerchio che si chiude, ma una linea che tende alla sua pienezza. Ringraziamo il Signore per il dono del suo pensiero, della chiarezza della sua fede, della semplicità con cui ha sempre vissuto e con cui ha comunicato le profondità del mistero di Dio”. Così l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, ricorda Joseph Ratzinger, sottolineando “l’onestà personale, l’attenzione e il rispetto per l’altro, l’amore per l’unità della Chiesa e perché quel Concilio, a cui tanto ha contribuito, venisse applicato”.

Giorgio Napolitano. Memorie e vincoli di stima e di rispettosa amicizia mi legavano a Sua Santità Benedetto XVI, sviluppatisi in particolare negli anni trascorsi come Presidente della Repubblica Italiana. Pur provenendo da esperienze intellettuali e umane lontane e differenti – ha scritto l’ex Presidente della Repubblica – con il Pontefice allora potei sviluppare una condivisione di ansie e intenti e una consuetudine di riflessione sul futuro dell’Italia e dell’Europa. Fu per me un’esperienza di rilevante intensità spirituale, culturale e umana, segnata dall’interazione positiva di mondi diversi e aiutata anche dal comune amore per la musica.

Padre Federico Lombardi, l’eredità che ci lascia è quella caratteristica di un teologo chiamato alla sede di Pietro, che ha confermato nella fede i suoi fratelli con l’insegnamento, il servizio sacramentale e la testimonianza di vita”. Si conclude così un lungo editoriale della rivista dei Gesuiti, Civiltà Cattolica

Robert Sarah, “Dio creatore del Cielo e della Terra, ti chiediamo di accogliere nella tua eternità il nostro caro Papa Benedetto. La sua anima riposa in pace. “Ho combattuto la buona battaglia, ho finito la gara, ho mantenuto la fede”. È questo il tweet che il cardinale africano, uno dei più stretti collaboratori di Benedetto XVI

Ignazio La Russa, “Santità, la scomparsa del Papa Emerito Benedetto XVI riempie tutti di grande tristezza: guida spirituale di notevole carisma ed esempio di fede profonda, pastore fermo e al tempo stesso mite, fine studioso e autore di numerosi saggi, ha rappresentato un punto di riferimento ben oltre la durata del Suo Pontificato. Così il presidente del Senato.

Lorenzo Fontana, “esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Benedetto XVI. Un grande uomo, teologo e Papa. Mi unisco, in questo triste momento, alla preghiera di tutta la comunità cattolica”. Così il presidente della Camera dei deputati.

Matteo Salvini. “Carissimo Papa Benedetto XVI, Ti ringraziamo per il tuo Pontificato Illuminato, per la Speranza che hai donato, per la Forza delle tue parole, per il Coraggio con cui hai difeso vita e radici. Preghiamo per Te, nella certezza che accompagnerai il nostro cammino”. Così in un post su Instagram il vicepremier e ministro delle Infrastrutture.

Guido Crosetto. “Esprimo il mio più profondo dolore per la scomparsa del papa emerito BenedettoXVI. Illuminato e raffinato teologo, uomo di grande e vasta cultura, pontefice giusto e mite, ha scritto pagine fondamentali per la storia della Chiesa”. Così il Ministro della Difesa in una nota. “La Sua testimonianza, il Suo pensiero, i Suoi insegnamenti continueranno a essere riferimento per tutti noi, nel segno della Verità e della Pace. A Lui la mia personale preghiera”, ha concluso

Eugenia Roccella, è stato fra i primi a vedere nella manipolazione dell’umano il pericolo più insidioso per gli stessi diritti sociali. E al crocevia della storia ha scommesso sul risveglio di un Occidente minacciato dall’esterno e più ancora dall’interno, da una deriva nichilista.

Alessandra Locatelli, “ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto, ciascuno è amato, ciascuno è necessario”. Lo scrive in un post su Facebook il ministro per le Disabilità.

Anna Maria Bernini, il suo pensiero continuerà ad illuminare la via di tutti coloro che hanno trovato in Papa Benedetto XVI un faro. Con grande commozione e sincero rimpianto perdiamo una delle più autorevoli guide spirituali e intellettuali della storia della Chiesa contemporanea”. Lo dichiara il ministro dell’Università e della ricerca.

Giuseppe Valditara, “grande dolore per la perdita di una importante guida spirituale: Benedetto XVI, un Papa coraggioso e teologo raffinato”. E’ quanto scrive su Twitter il Ministro dell’istruzione e del merito.

Attilio Fontana, “la Lombardia si unisce al cordoglio e alla preghiera per la morte del Papa Emerito, Benedetto XVI. Riposa in pace”. Così il governatore lombardo.

Giovanni Toti, “addio a Papa emerito Benedetto XVI, colui che ha ridato fondamento alla ragione nel percorso di fede. La Liguria ricorda il suo viaggio nel maggio del 2008 tra Savona e Genova e per il mondo intero resterà un esempio di saggezza e devozione alla Chiesa. Un grande teologo, un papa che non dimenticheremo”. Così il presidente della Regione Liguria.

Eugenio Giani, “oltre ai suoi grandi studi teologici Joseph Ratzinger passerà alla storia come il primo Papa che dopo sei secoli ha avuto il coraggio di dimettersi durante il suo mandato, lo ricorderemo per questo”. Così il presidente della Regione Toscana.

Luca Zaia, “È un Papa che resterà sempre nei nostri pensieri. Un Pontefice che ha avuto un impegno importante, raccogliendo l’eredità e l’affetto della gente di Papa Giovanni Paolo II, che è stato un’icona, in un pontificato durato oltre 26 anni”. Così il presidente della Regione Veneto.

Stefano Bonaccini. “‘Fate sì che l’amore unificante sia la vostra misura; l’amore durevole sia la vostra sfida; l’amore che si dona la vostra missione’. Si è spento Benedetto XVI, Papa emerito. Da lui sono sempre arrivati importanti inviti alla riflessione e al pensiero, anche per chi non credeva”. Così il presidente dell’Emilia-Romagna ricorda Ratzinger. “Queste sue parole sono, oggi più che mai, profondamente necessarie”.

Roberto Gualtieri, “Enorme cordoglio per la scomparsa del Papa Emerito Benedetto XVI, un grande teologo che col suo magistero ha saputo accompagnare la Chiesa nella contemporaneità. La città di Roma si stringe al dolore dei fedeli di tutto il mondo”. Lo scrive, su Twitter, il sindaco di Roma.

Ratzinger, le reazioni dei fedeli: ‘E’ mancato un grande papa, lo ricorderemo’

Il cordoglio dei buddisti italiani: “Unione Buddhista Italiana si unisce al dolore della Chiesa Cattolica italiana e universale per la dipartita di Papa Benedetto XVI. Lo ricordiamo come uomo di profondo pensiero e ricerca teologica, attento al dialogo interreligioso. La sua statura di fine studioso si accompagnava alla sua mansuetudine. La sua rinuncia al trono pontificio fu un gesto che colpi l’intero mondo e la comunità dei credenti in qualsiasi fede”.

I vescovi europei. Il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa si unisce alle preghiere di tutto il mondo in suffragio dell’anima del Papa Emerito Benedetto XVI, deceduto oggi all’età di 95 anni. Il Presidente del Ccee, mons. Gintaras Grusas, ricorda in particolare il “magistero europeo che Benedetto XVI ha sviluppato nel corso del suo pontificato, sottolineando l’importanza delle radici cristiane dell’Europa e mettendo in luce un necessario ritorno a Cristo e all’evangelizzazione per la costruzione di una civiltà dell’amore”.

ANSA