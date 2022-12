Petruzzelli, domani musica Solbiati per rassegna Aus Italien

Sarà dedicato alla musica di Alessandro Solbiati, con una prima assoluta, il prossimo concerto della rassegna ‘Aus Italien’, la galleria di monografie in musica che la Fondazione Teatro Petruzzelli dedica a nove compositori italiani contemporanei.

Da domani, venerdì 16 dicembre, on line sulle piattaforme digitali del Teatro (la pagina Facebook, il canale Youtube Fondazione Petruzzelli e il sito www.fondazionepetruzzelli.it) il concerto dedicato alle composizioni del maestro.

Il programma propone la prima esecuzione assoluta su commissione della Fondazione Teatro Petruzzelli di Cry and prayer (2022), Fons, per pianoforte e orchestra da camera (2011) e Sinfonia Terza per orchestra (2016).

Prima del concerto è previsto un contenuto speciale ‘Visti da vicino, video incontri con chi fa musica oggi: un’ occasione di approfondimento con il compositore Solbiati, curata dal musicologo Enrico Girardi. Nato a Busto Arsizio nel 1956, Alessandro Solbiati si è diplomato presso il Conservatorio di Milano in pianoforte e in composizione.

Nell’aprile 2009 è stata messa in scena al Teatro Verdi di Trieste, la sua prima opera, ‘Il carro e i canti’. Nel settembre 2011 viene eseguita con la direzione di Gianandrea Noseda la sua seconda opera, ‘Leggenda’, dalla dostoevskijana Leggenda del Grande Inquisitore.

Una terza ‘Il suono giallo’, da Kandinskij è andata in scena nel giugno 2015 presso il Teatro Comunale di Bologna con la direzione di Marco Angius ed ha ricevuto nell’aprile 2016 il Premio ‘Abbiati’ della critica musicale come miglior novità in Italia per il 2015.

ANSA