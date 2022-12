Eccellenza Lucana: Risultati della 15^ di campionato

Risultati della 15^ giornata del campionato di Eccellenza Lucana. Spicca il cinque a zero del Rotonda contro il Brienza, il Real Senise torna da Tricarico con l’ennesima sconfitta, il match si chiude con un secco 3-0. Vittoria in trasferta per il Pomarico contro la Vultur per 1-2. Pari tra l’A. Cristofaro e Oranziana Venosa 1-1. La classifica ora vede il Pomarico e l’Elettra Marconia appaiate in vetta con 37 punti il Rotonda sotto di due lunghezze. In bassa classifica si complica ancora la posizione del Real Senise.

ANGELO CRISTOFARO 1 – 1 ORAZIANA VENOSA MOLITERNO 2 – 1 FERRANDINA PATERNICUM 0 – 0 CASTELLUCCIO POLICORO 1 – 0 MONTESCAGLIOSO ROTONDA 5 – 0 BRIENZA TRICARICO POZZO SICAR 3 – 0 REAL SENISE VULTUR 1 – 2 POMARICO ELETTRA MARCONIA 1 – 1 CITTÀ DEI SASSI MATERA

1 ELETTRA MARCONIA 37

2 POMARICO 37

3 ROTONDA 35

4 TRICARICO POZZO SICAR 33

5 CITTÀ DEI SASSI MATERA 31

6 ORAZIANA VENOSA 26

7 BRIENZA 25

8 VULTUR 24

9 PATERNICUM 18

10 ANGELO CRISTOFARO 17

11 POLICORO 15

12 FERRANDINA 12

13 MONTESCAGLIOSO 12

14 MOLITERNO 7

15 REAL SENISE 6

16 CASTELLUCCIO 3