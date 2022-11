Futsal Senise: 2-5 a Salerno per i ragazzi di Masiello che si proiettano così nelle zone nobili della graduatoria

Una vittoria fondamentale, bella e netta, quella conquistata dal Futsal Senise sabato pomeriggio sul campo dell’Alma Salerno. Un 2-5 finale per i ragazzi di Masiello che si proiettano così nelle zone nobili della graduatoria con ben nove punti.

Dopo un minuto e mezzo è subito il Futsal Senise a passare in vantaggio con Stigliano che si libera di un avversario e di sinistro batte il portiere dei campani. La partita resta viva con tante palle gol e al 10’59” sono ancora i bianconeri a trafiggere l’estremo difensore salernitano con Grandinetti che realizza con un colpo di tacco. Sullo 0-2 è un tiro a segno dei lucani ma il punteggio non cambierà fino alla ripresa.

Si torna in campo e dopo cinque minuti i ragazzi di Masiello gonfiano la rete con Carlos Alberto, in scivolata, confeziona un assist di Grandinetti. Al 7’32” corner di Grandinetti con Stigliano che riceve e a colpo sicuro colpisce l’esterno dell’incrocio dei pali. All’8’40” bella giocata sulla sinistra di Stigliano che colpisce in pieno la traversa. Al 10’14” i campani accorciano le distanze: assist dalla sinistra con Gheorchisor che gonfia la rete. Al 13’30” è De Fina a sfiorare l’eurogol con un pallonetto. Tre minuti più tardi i bianconeri rimettono le cose apposto realizzando l’1-4 grazie ad un contropiede di Stigliano che da palla a Carlos Alberto che realizza il poker. Il pokerissimo lo firma Bruno che prima si vede parare un colpo di tacco e poi finalizza sul secondo palo dopo una bell’azione di De Fina. A poco più di due minuti dal termine i salernitani trovano il 2-5 con un tiro, imparabile, sotto l’incrocio di Senatore.

TABELLINO

ALMA SALERNO-FUTSAL SENISE 2-5 RETI: 1’30” pt Stigliano (S), 10’59” pt Grandinetti (S), 5’00 st Da Costa (S), 10’14” st Gheorchisor (A), 16’39” Stigliano (S), Bruno (S), 17’42” st Bruno (S), 17’55” st Senatore (A)

ALMA SALERNO: 1 Guariglia, 8 S. Petronella, 50 Ginolfi, 22 Apicella, 10 Senatore, 12 Botta, 13 Taglianetti, 19 G. Petronella, 6 Gheorchisor, 11 Ferrara, 7 Fusella, 5 Pacileo.

FUTSAL SENISE: 1 Guerriero, 2 De Fina, 4 Iorio, 5 Urgo, 6 Da Costa, 7 Dipinto, 8 Bruno, 9 Novellis, 10 Stigliano, 12 Nucera, 13 Iacovino, 16 Grandinetti. All.: Masiello

ARBITRI: Crescenzio di Aprilia e Santese di Roma 1. Cronometrista: con Romano, di Salerno

AMMONITI: Urgo (S); G. Petronella e Fusella (A) ESPULSI: ne