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Elezioni: I dati di Senise per coalizione e partiti
SENATO Comune di SENISE
Sezioni: 7 / 7
|
Candidati uninominali e liste
|
Voti
|
%
|ALBERTI CASELLATI MARIA ELISABETTA
|Eletta
|voti
1.296
|%
44,54
|FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
|558
|19,48
|FORZA ITALIA
|414
|14,45
|LEGA PER SALVINI PREMIER
|222
|7,75
|NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC
|79
|2,76
|PETRONE IGNAZIO
|645
|22,16
|PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
|529
|18,46
|+EUROPA
|46
|1,61
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|43
|1,50
|IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
|15
|0,52
|MATERDOMINI ANTONIO
|401
|13,78
|MOVIMENTO 5 STELLE
|395
|13,79
|GUERRA MARIANGELA
|386
|13,26
|AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA
|384
|13,40
|ROBILOTTA ROBERTO
|113
|3,88
|ITALEXIT PER L’ITALIA
|111
|3,87
|PALLOTTINO ANTONIO
|23
|0,79
|PARTITO COMUNISTA ITALIANO
|23
|0,80
|COLANGELO GIOVANNI
|21
|0,72
|UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
|21
|0,73
|SIGNA MICHELE
|19
|0,65
|ITALIA SOVRANA E POPOLARE
|19
|0,66
|PECORARO PIERGIUSEPPE ANTONIO
|6
|0,21
|MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
|6
|0,21
|TOTALE
|Uninominale
|2.910
|100
|Proporzionale
|2.865
CAMERA SENISE
Sezioni: 7 / 7
|
Candidati uninominali e liste
|
Voti
|
%
|CAIATA SALVATORE
eletto
|Voti
1.370
|%
47,27
|FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
|687
|24,08
|FORZA ITALIA
|432
|15,14
|LEGA PER SALVINI PREMIER
|200
|7,01
|NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC
|31
|1,09
|PIETRANTUONO FRANCESCO
|662
|22,84
|PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
|496
|17,39
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|86
|3,01
|+EUROPA
|48
|1,68
|IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
|20
|0,70
|VERRI VIVIANA
|518
|17,87
|MOVIMENTO 5 STELLE
|510
|17,88
|BRAIA LUCA
|246
|8,49
|AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA
|242
|8,48
|SANTORIELLO GIORGIO
|36
|1,24
|ITALEXIT PER L’ITALIA
|36
|1,26
|AMODEO GIUSEPPE
|27
|0,93
|PARTITO COMUNISTA ITALIANO
|27
|0,95
|LARICCIA GIUSEPPE
|19
|0,66
|ITALIA SOVRANA E POPOLARE
|19
|0,67
|RITUNNANO VINCENZO
|18
|0,62
|UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
|17
|0,60
|MARSICO LUIGI EMANUELE
|2
|0,07
|MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
|2
|0,07
|TOTALE
|Uninominale
|2.898
|100
|Proporzionale
|2.853