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Elezioni: I dati di Senise per coalizione e partiti

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Cittadini votano a Merano per rinnovare il consiglio comunale, 10 ottobre 2021. ANSA

Sezioni: 7 / 7

 

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