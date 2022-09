Ruote nella storia: arriva in Puglia il raduno nazionale di auto storiche

Ruote nella Storia torna a fare tappa in Puglia. Il raduno nazionale dedicato ai cultori e ai possessori di auto d’epoca promosso da ACI Storico toccherà nuovamente il tacco dello stivale con una tappa dal titolo “Gioia Federiciana“, organizzata dall’Automobile Club Bari Bat e Club ACI Storico Targa Puglia per le giornate di sabato 17 e domenica 18 settembre 2022.

Ad ospitare l’evento – che, fin dalla sua prima edizione, coniuga la passione per le quattro ruote storiche con la valorizzazione dei borghi italiani più suggestivi – sarà la cittadina di Gioia del Colle: un borgo che ha da sempre detenuto un ruolo centrale negli scambi economici, commerciali e culturali e la cui storia è legata a doppio filo alla figura leggendaria di Federico II di Svevia.

Tutti i dettagli della tappa pugliese di Ruote nella Storia 2022 saranno presentati in occasione di una conferenza stampa che si terrà giovedì 15 settembre alle ore 11.00 nella Sala Conferenze della sede dell’Automobile Club Bari Bat , in via Ottavio Serena 26, a Bari.

Durante l’incontro interverranno Francesco Ranieri, Presidente dell’Automobile Club Bari Bat, Maria Grazia De Renzo, Direttore dell’Automobile Club Bari Bat, Michele Perla, Presidente di Targa Puglia e i referenti del Comune di Gioia del Colle.