SENISE: sabato 18 dicembre emerse 16 nuove positività al Covid-19

L’assessore alla sanità del Comune di Senise dott.Francesco Marranchiello comunica che dallo screening con tamponi molecolari eseguito in giornata odierna sono emerse 16 positività al covid-19.

Per comprendere il protocollo applicato agli istituti scolastici, spiega Marranchiello: “Occorre dividere gli ordini scolastici in due: la scuola dell’infanzia da un lato e quella primaria e secondaria dall’altra.

Se viene riscontrata una positività nella scuola dell’infanzia tutti gli altri bambini vanno in quarantena effettuando un tampone all’inizio e un altro alla decima giornata.

Per gli insegnanti o operatori la quarantena è di 7 giorni (se vaccinati o negativizzati nei sei mesi precedenti) , di 10 giorni (se non vaccinati o negativizzati da più di sei mesi). In entrambi i casi vale il tampone di fine quarantena.

Per la primaria o le secondarie, se dovesse essere riscontrata una positività, gli alunni della stessa classe vanno in sorveglianza con testing: effettuano subito un tampone e se negativo possono tornare a scuola ma dovranno ripetere il tampone dopo 5 giorni.

In presenza di un ulteriore caso positivo, i soggetti vaccinati o negativizzati da non oltre sei mesi vanno in sorvenglianza con testing; quelli non vaccinati o negativizzati da oltre sei mesi vanno in quarantena. In presenza di 2 casi positivi oltre al caso indice : quarantena per tutta la classe.

Docenti/operatori scolastici: In presenza di un caso positivo si effettua la sorveglianza con testing; in presenza di un ulteriore caso positivo rispetto al caso indice : sorveglianza con testing(soggetti vaccinati o negativizzati da non oltre 6 mesi), invece quarantena (soggetti non vaccinati o negativizzati da più di sei mesi).

In presenza di due casi positivi oltre al caso indice : quarantena per tutta la classe”.

Sale ad 85 il numero di cittadini positivi al Covid-19.