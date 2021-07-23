LA DISEGNATRICE E STILISTA DI MODA CARMELA FORTUNATO DI ROCCANOVA (PZ) FARA`RIVIVERE GLI OUTFIT DELLE STELLE DEL CINEMA DURANTE LA XIII EDIZIONE DEL “MARATEALE”
LA DISEGNATRICE E STILISTA DI MODA CARMELA FORTUNATO DI ROCCANOVA (PZ) FARA`RIVIVERE GLI OUTFIT
DELLE STELLE DEL CINEMA DURANTE LA XIII EDIZIONE DEL “MARATEALE” PREMIO INTERNAZIONALE BASILICATA DAL 27 AL 31 LUGLIO A MARATEA NEL TEATRO SUL MARE DEL PRESTIGIOSO HOTEL SANTA VENERE.
MODA E CINEMA UN CONNUBIO PERFETTO, DICHIARA LA STILISTA FORTUNATO, LA MODA OGGI COME SEMPRE RIVESTE UN RUOLO CENTRALE, AIUTANDO AD ESPRIMERE LA REALE ESSENZA DEL PERSONAGGIO.
UNA CAPSULE COLLECTION REALIZZATA DALLA STILISTA PER L’OCCASIONE, ISPIRATA A FILM E ALLE GRANDI ICONE DEL CINEMA ITALIANO ED INTERNAZIONALE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AD ALCUNE PELLICOLE GIRATE PROPRIO IN BASILICATA.
ANCHE IN QUESTA EDIZIONE GRANDI NOMI QUALI ROCCO PAPALEO, CARLO VERDONE, GIOVANNI VERONESI, LUCA WARD, REMO GIRONE, STEFANO FRESI, LE ATTRICI NANCY BRILLI, ELENA SOFIA RICCI, LUCIA OCONE, POI ANCORA IN COMPOSITORE E PIANISTA GIOVANNI ALLEVI E TANTI ALTRI.
DICHIARA LA STILISTA CHE DURANTE LA KERMESSE, GRAZIE AI SUOI ABITI, SARA`POSSIBILE IMMERGERSI IN UNA PIACEVOLE ATMOSFERA GLAMOUR RICORDANDO I MERAVIGLIOSI LOOK DELLE ATTRICI DEL GRANDE CINEMA.