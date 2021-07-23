CALCIO & SPORT

FC FRANCAVILLA: raggiunto l’accordo con Antonio Croce

Nel pomeriggio di oggi è stato raggiunto l'accordo con il calciatore

Photo of Redazione Redazione10 ore fa
5.611 Meno di un minuto

𝙇’𝙖𝙩𝙩𝙖𝙘𝙘𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙘𝙡𝙖𝙨𝙨𝙚 ’86, 𝙣𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙨𝙘𝙤𝙧𝙨𝙖 𝙨𝙩𝙖𝙜𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙝𝙖 𝙫𝙚𝙨𝙩𝙞𝙩𝙤 𝙡𝙖 𝙢𝙖𝙜𝙡𝙞𝙖 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝘼𝙡𝙩𝙖𝙢𝙪𝙧𝙖.⁣ 　　

𝙐𝙣 𝙖𝙘𝙦𝙪𝙞𝙨𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙖𝙨𝙨𝙤𝙡𝙪𝙩𝙤 𝙨𝙥𝙚𝙨𝙨𝙤𝙧𝙚, 𝙦𝙪𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙙𝙞 𝘾𝙧𝙤𝙘𝙚, 𝙘𝙖𝙡𝙘𝙞𝙖𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧𝙩𝙤 𝙚 𝙜𝙧𝙖𝙣𝙙𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙤𝙨𝙘𝙞𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙜𝙞𝙧𝙤𝙣𝙚 𝙃 𝙙𝙞 𝙨𝙚𝙧𝙞𝙚 𝘿.⁣ 　　

𝙇’𝙖𝙩𝙩𝙖𝙘𝙘𝙖𝙣𝙩𝙚, 𝙣𝙖𝙩𝙤 𝙖 𝙁𝙤𝙜𝙜𝙞𝙖, 𝙫𝙖𝙣𝙩𝙖, 𝙞𝙣𝙛𝙖𝙩𝙩𝙞, 𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧𝙞𝙚𝙣𝙯𝙚 𝙩𝙧𝙖 𝙡𝙚 𝙛𝙞𝙡𝙖 𝙙𝙞 𝙏𝙚𝙖𝙢 𝘼𝙡𝙩𝙖𝙢𝙪𝙧𝙖, 𝙏𝙖𝙧𝙖𝙣𝙩𝙤, 𝙂𝙧𝙖𝙫𝙞𝙣𝙖, 𝙏𝙪𝙧𝙧𝙞𝙨 𝙚 𝘽𝙞𝙨𝙘𝙚𝙜𝙡𝙞𝙚 𝙞𝙣 𝙨𝙚𝙧𝙞𝙚 𝘿, 𝙙𝙞 𝙁𝙞𝙙𝙚𝙡𝙞𝙨 𝘼𝙣𝙙𝙧𝙞𝙖, 𝙈𝙚𝙡𝙛𝙞, 𝘾𝙖𝙨𝙨𝙞𝙣𝙤, 𝙋𝙧𝙤 𝙑𝙖𝙨𝙩𝙤 𝙞𝙣 𝙨𝙚𝙧𝙞𝙚 𝘾.

Photo of Redazione Redazione10 ore fa
5.611 Meno di un minuto
Photo of Redazione

Redazione

Back to top button