CALCIO & SPORT
FC FRANCAVILLA: raggiunto l’accordo con Antonio Croce
Nel pomeriggio di oggi è stato raggiunto l'accordo con il calciatore
𝙇’𝙖𝙩𝙩𝙖𝙘𝙘𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙘𝙡𝙖𝙨𝙨𝙚 ’86, 𝙣𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙨𝙘𝙤𝙧𝙨𝙖 𝙨𝙩𝙖𝙜𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙝𝙖 𝙫𝙚𝙨𝙩𝙞𝙩𝙤 𝙡𝙖 𝙢𝙖𝙜𝙡𝙞𝙖 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝘼𝙡𝙩𝙖𝙢𝙪𝙧𝙖.
𝙐𝙣 𝙖𝙘𝙦𝙪𝙞𝙨𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙖𝙨𝙨𝙤𝙡𝙪𝙩𝙤 𝙨𝙥𝙚𝙨𝙨𝙤𝙧𝙚, 𝙦𝙪𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙙𝙞 𝘾𝙧𝙤𝙘𝙚, 𝙘𝙖𝙡𝙘𝙞𝙖𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧𝙩𝙤 𝙚 𝙜𝙧𝙖𝙣𝙙𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙤𝙨𝙘𝙞𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙜𝙞𝙧𝙤𝙣𝙚 𝙃 𝙙𝙞 𝙨𝙚𝙧𝙞𝙚 𝘿.
𝙇’𝙖𝙩𝙩𝙖𝙘𝙘𝙖𝙣𝙩𝙚, 𝙣𝙖𝙩𝙤 𝙖 𝙁𝙤𝙜𝙜𝙞𝙖, 𝙫𝙖𝙣𝙩𝙖, 𝙞𝙣𝙛𝙖𝙩𝙩𝙞, 𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧𝙞𝙚𝙣𝙯𝙚 𝙩𝙧𝙖 𝙡𝙚 𝙛𝙞𝙡𝙖 𝙙𝙞 𝙏𝙚𝙖𝙢 𝘼𝙡𝙩𝙖𝙢𝙪𝙧𝙖, 𝙏𝙖𝙧𝙖𝙣𝙩𝙤, 𝙂𝙧𝙖𝙫𝙞𝙣𝙖, 𝙏𝙪𝙧𝙧𝙞𝙨 𝙚 𝘽𝙞𝙨𝙘𝙚𝙜𝙡𝙞𝙚 𝙞𝙣 𝙨𝙚𝙧𝙞𝙚 𝘿, 𝙙𝙞 𝙁𝙞𝙙𝙚𝙡𝙞𝙨 𝘼𝙣𝙙𝙧𝙞𝙖, 𝙈𝙚𝙡𝙛𝙞, 𝘾𝙖𝙨𝙨𝙞𝙣𝙤, 𝙋𝙧𝙤 𝙑𝙖𝙨𝙩𝙤 𝙞𝙣 𝙨𝙚𝙧𝙞𝙚 𝘾.