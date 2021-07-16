CALCIO & SPORT
Serie D, il Francavilla sul Sinni batte due colpi
𝗟𝗮 𝗙𝗖 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗮𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮 Sul Sinni 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗮𝘃𝗲𝗿 𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗹’𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗶 𝗰𝗮𝗹𝗰𝗶𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗥𝘂𝘀𝘀𝗼 𝗲 Cristian 𝗚𝗲𝗻𝘁𝗶𝗹𝗲.
𝗥𝘂𝘀𝘀𝗼, 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗲 𝟭𝟵𝟵𝟯, 𝗰𝗵𝗲 𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗗, 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗱𝘂𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗵𝗮 𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁𝗼 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗹𝘁𝗮𝗺𝘂𝗿𝗮.
𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻 𝗚𝗲𝗻𝘁𝗶𝗹𝗲, 𝘁𝗿𝗲𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗼𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻𝗶 𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲, 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗲 𝟭𝟵𝟵𝟵, 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗙𝗮𝘀𝗮𝗻𝗼 𝗲 𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼 𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗲 𝗳𝗶𝗹𝗮 𝗱𝗶 𝗙𝗲𝗻𝗶𝘅 𝗱𝗲 𝗣𝗶𝗹𝗮𝗿 𝗲 𝗶𝗻 𝗘𝗰𝘂𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗻𝗲𝗹 𝗗𝗖 𝗔merica B.