È ora online Isla Bonita, il nuovo brano di Cèèjay & Forty-Five. feat. Julia, firma di artisti lucani

Estate e tormentoni vanno a braccetto. Anche quest’anno, stanno per arrivare i primi pezzi che invaderanno le classifiche.

“In queste notti d’estate, tra note stonate e rime baciate”

così recita la prima strofa di ”Isla Bonita”, il nuovo singolo estivo di Cèèjay & Forty-Five feat. Julia, pronto farvi cantare in questa afosa stagione.

Isla Bonita è un brano allegro e movimentato, connubio tra ritmo e distensione. Nasce da un’ idea melodica degli artisti Lucani, di Viggianello, Dario Anastasio e Carlo De Tommaso (rispettivamente Cèèjay & Forty-Five), il testo è curato da Naomi Bongiorno, interpretato e cantato da Julia De Robertis. È il brano perfetto da ascoltare in macchina o in spiaggia se si ha voglia di staccare dalla routine quotidiana e concedersi attimi di spensieratezza.È il brano perfetto da ascoltare in macchina o in spiaggia se si ha voglia di staccare dalla routine quotidiana e concedersi attimi di spensieratezza.

È ora disponibile sui maggiori servizi di streaming digitale, presso il seguente link

seguente link cliccando qui.