JACK DANIEL’S presenta CHASING WHISKEY Il documentario sulla storia mai raccontata di Jack Daniel’s

Il documentario Chasing Whiskey – The Untold Story of Jack Daniel’s debutta anche in Italia venerdì9 aprile.

Più di un semplice racconto sulle origini e l’impatto di Jack Daniel’s negli USA e nel mondo, Chasing Whiskey vede tra i protagonisti John Grisham, Tina Sinatra, Tim Matheson, Shooter Jennings e Eric Church in un viaggio lungo 57,000 miglia attraverso 5 paesi e 16 fusi orari che è allo stesso tempo coinvolgente, commovente e divertente. Diretto da Greg Oliver e prodotto da Movie CityFilms, in collaborazione con Evolve Studios, Chasing Whiskey sarà disponibile in vendita e a noleggio su Apple TV, iTunes, Google Play e Youtube.

“Perché il whiskey è legato alla cultura pop e come ha fatto Jack Daniel’s a diventare il più iconico brand di whiskey del mondo? Alcune di queste domande vengono poste all’inizio del viaggio in Chasing Whiskey.

Non importa dove fossimo – dal Tennessee al Giappone, a Cuba all’entroterra dell’Australia, persino in Scozia – abbiamo sempre trovato qualcuno che avesse una storia personale su Jack Daniel’s da raccontare” ha commentato il regista Greg Oliver. “Con una disponibilità senza precedenti che ci è stata dalla Jack Daniel’s, abbiamo scoperto storie sorprendenti nate ben prima che Jack cominciasse a produrre il suo whiskey.

Siamo fieri di presentare questa toccante avventura al sapore di whiskey che racconta la storia di Jack, una storia che dura da oltre 150 anni”.

Dalla piccola città di Lynchburg, Tennessee, dove viene realizzata ogni goccia di Jack Daniel’s, fino all’entroterra australiano, da Beverly Hills alle strade di L’Avana, Chasing Whiskey documenta il viaggio culturale del perché tantissime persone si identifichino con un brand americano così importante.

Nonostante tutto, Jack Daniel’s funge da bussola in un percorso che offre uno scorcio unico nell’umanità, nei valori condivisi e nei differenti punti di vista, sogni e delusioni.

