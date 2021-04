Di Giacomo S.P.P : In due giorni aumentano i detenuti positivi al covid

CARCERI DI GIACOMO: IN DUE GIORNI AUMENTANO I DETENUTI POSITIVI NELLE CARCERI DA 683 A 750; MENTRE I POLIZIOTTI PENITENZIARI DIMINUISCONO DA 853 A 715. I DETENUTI VACCINATI PASSANO DA 4540 A 5886 ED I POLIZIOTTI PENITENZIARI VACCINATI DA 13592 A 14916. FOCOLAI PERICOLOSI A ROMA, CATANZARO, PESARO, MELFI E PADOVA. REGGIO EMILIA IN GINOCCHIO

L’aumento sostanziale dei positivi nelle carceri crea molta preoccupazione soprattutto se si considera che i dati forniti dall’Amministrazione non sono completamente aggiornati, in quanto abbiamo focolai molto più estesi.

A comunicarlo è Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria S.PP.: “l’aumento costante di positivi nell’ultimo periodo preoccupa e non poco, perché rispetto a qualche mese fa il numero di istituti con focolai estesi è cresciuto in maniera ampia.

I detenuti contagiati sono saliti a 750 di cui 19 ricoverati. La regione più colpita è l’Emilia Romagna con 159 casi di detenuti positivi, mentre gli istituti più colpiti sono quelli di Melfi con 54, Catanzaro con 70, Padova 63, Asti con 51 e Pesaro 58, Reggio Emilia 93 di cui 8 psichiatrici e sei ricoveri.

Per quanto riguarda i poliziotti penitenziari la regione con più infetti è l’Emilia Romagna con 108 positivi seguita dal Lazio con 103 e dalla Campania con 52; mentre gli istituti con più poliziotti penitenziari contagiati sono quelli di Parma con 48, Reggio Emilia con 20, Bologna con 21 e Venezia Santa Maria Maggiore e Secondigliano con 19.

Il piano vaccinale continua con difficoltà con solo 14916 poliziotti penitenziari avviati alla prima somministrazione e 5886 su 54000 detenuti presenti.

Siamo molto preoccupati perché se il virus dovesse accelerare troverebbe quasi tutta la totalità dei detenuti ancora non vaccinati; stiamo continuando ad allertare l’Amministrazione ma soprattutto le Asrem ed i Prefetti per velocizzare al massimo l’effettuazione dei vaccini per i poliziotti penitenziari ed i detenuti”.

Conclude Di Giacomo: “se il piano vaccinale non viene portato avanti in modo più veloce, il rischio contagio potrebbe essere di grave pregiudizio all’incolumità di detenuti e poliziotti,”.

Report aumento contagi detenuti

ALDO DI GIACOMO S.P.P