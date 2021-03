SENISE: calendario screening tamponi anticovid19 per alcune classi delle scuole

Il sindaco di Senise dott.Giuseppe Castronuovo e l’Assessore alla Sanità dott. Francesco Marranchiello comunicano che vista l’evoluzione della situazione epidemiologica ed il rischio di diffondersi di nuove varianti covid-19 Sars Cov2 i docenti, i genitori, gli alunni ed il personale ATA della scuola dell’Infanzia Belvedere dovranno effettuare un periodo di quarantena fino al 14.03.2021.

Inoltre comunicano che i tamponi per lo screening in modalità drive in saranno eseguiti presso la tendo-struttura della sede dell’Area COM Protezione Civile Gruppo Lucano in zona Mercato.

Giorno 09-03-2021

Tamponi a genitori e conviventi degli alunni non positivi delle Scuole

-INFANZIA

-CLASSE IA SCUOLA ELEMENTARE PLESSO CENTRALE

-CLASSE II C SCUOLA MEDIA

ORE 09:00 CLASSE IA E CLASSE IB

ORE 10:00 CLASSE IIA E CLASSE IIB

ORE 11:00 CLASSE IIIA E CLASSE IIIB

ORE 15:00 CLASSE IA CENTRALE E CLASSE II C SCUOLA MEDIA

GIORNO 12-03-2021 ORE 15:00

DOCENTI E PERSONALE ATA NON POSITIVI DELLE SCUOLE:

-INFANZIA

-CLASSE IA CENTRALE

-CLASSE IIC SCUOLA MEDIA

GIORNO 15-03-2021 ORE 09:00

TUTTI GLI ALUNNI (POSITIVI E NON), TUTTI I GENITORI E CONVIVENTI DEI SOLI ALUNNI POSITIVI DELLE SCUOLE:

-INFANZIA

-CLASSE IA CENTRALE

-CLASSE IIC SCUOLA MEDIA