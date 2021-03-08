Emergenza Covid : Tursi, il sindaco Cosma emana misure più restrittive
“Ho appena emanato l’ordinanza sindacale n. 45 riguardante le misure di contenimento per la diffusione del Covid per fronteggiare questo delicato momento che stiamo vivendo ad un anno dall’inizio dell’emergenza SANITARIA” . È quanto emanato dal sindaco di Tursi Salvatore Cosma
L’ordinanza è valida da lunedì 8 Marzo a mercoledì 10 Marzo 2021 e prevede quanto segue:
- LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI DOVRANNO GARANTIRE L’ESCLUSIVA CONSEGNA A DOMICILIO DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 20:00. SOLO IN CASI DI ESTREMA URGENZA È POSSIBILE RECARSI PRESSO I PUNTI VENDITA, EVITANDO OGNI TIPO DI CONTATTO ALL’INTERNO DEI LOCALI;(MACELLERIE, PANIFICI, NEGOZI CON MATERIALE IGIENICO- SANITARIO)
- TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI POTRANNO GARANTIRE I SERVIZI ESSENZIALI SENZA LA PRESENZA DELLA CLIENTELA;( MECCANICI , LAVAGGIO , ETC)
- I BAR POTRANNO GARANTIRE LA SOLA CONSEGNA A DOMICILIO FINO ALLE ORE 18:00.
- RISTORANTI E PIZZERIE POTRANNO GARANTIRE LA SOLA CONSEGNA A DOMICILIO FINO ALLE ORE 22:00;
- I TABACCHI, POTRANNO GARANTIRE I LORO SERVIZI CON AL MASSIMO UN CLIENTE ALLA VOLTA ALL’INTERNO.( IDEM PER EDICOLE E NEGOZI DI RICARICHE E SERVIZI) PER LE ATTIVITÀ CHE SVOLGONO ANCHE SERVIZIO BAR, RESTA CONSENTITA LA SOLA CONSEGNA A DOMICILIO
⛔ DIVIETO ASSOLUTO DELLA CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEI MINORENNI
⛔ DIVIETO DI ALLONTANARSI DAL PROPRIO DOMICILIO E/O ABITAZIONE, ECCETTO I CASI DI COMPROVATA NECESSITÀ PREVISTI DA DPCM O IN AGGIUNTA: APPROVIGIONAMENTO DI FARMACI URGENTI E PER ESPLETARE SERVIZI INDEROGABILI PRESSO L’UFFICIO POSTALE O L’ISTITUTO BANCARIO;
⛔ È VIETATA L’ATTIVITÀ MOTORIA AMATORIALE;
✅ È CONSENTITA PER GLI ATLETI PROFESSIONISTI;
✅ È CONSENTITA A TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI LA FACOLTÀ DI CHIUSURA DA LUNEDÌ 8 A MERCOLEDÌ 10 MARZO.
TUTTO QUANTO NON PREVISTO DALL’ ORDINANZA VIENE REGOLATO DALL’ ULTIMO DPCM IN VIGORE DAL 6 MARZO 2021.