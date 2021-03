SENISE: somministrazione seconda dose vaccino ultraottantenni 15-16 Marzo

La somministrazione della seconda dose del vaccino per i cittadini ultraottantenni di Senise si svolgerà nei giorni 15 e 16 Marzo e non piu’ nei giorni 13-14, gli orari rimangono invariati.

Per i cittadini rientranti nella fascia di età che non hanno ancora provveduto alla somministrazione della prima dose dal vaccino possono prenotarsi presso l’ufficio igiene del distretto sanitario ASP Senise telefonando al numero 0973-641388 in base alla prenotazione saranno comunicati giorni ed orario per la somministrazione del vaccino.