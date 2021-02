IN REGIONE VISITA DEL NUOVO COMANDANTE “OGADEN”, GEN. MEZZAVILLA

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha accolto stamane, per una visita istituzionale, il nuovo comandante Interregionale dei Carabinieri “Ogaden”, generale Maurizio Detalmo Mezzavilla.

Durante l’incontro, svoltosi in un clima di massima cordialità, il presidente Bardi ha descritto le principali peculiarità storiche, turistiche e culturali della Basilicata soffermandosi anche sulle principali azioni messe in campo per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus e per assicurare la miglior assistenza possibile ai cittadini lucani.

Il generale Mezzavilla, nell’auspicare la piena collaborazione istituzionale, ha poi firmato il libro degli ospiti ringraziando il Presidente Bardi “per la squisita ospitalità che rispecchia il calore umano di questa terra”.

Bardi ha quindi donato al Generale un libro sulla storia artistica della Basilicata.