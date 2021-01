Senise: Disagi ufficio postale , interviene il Gruppo Consiliare di minoranza

Una cittadina come Senise ha bisogno anche del turno pomeridiano per usufruire dei servizi postali.

“Quello che sta avvenendo in queste ultime settimane negli Uffici Postali di Senise non è dignitoso per i cittadini-utenti, – lo scrive sulla pagina Facebook il consigliere di minoranza del Comune di Senise Armando Roseti”.

Mi attiverò, e ci attiveremo come Gruppo Consiliare, per intraprendere tutte le urgenti iniziative, politiche e non, per richiedere il ripristino immediato degli orari classici di servizio” .