EMERGENZA COVID-19, AGGIORNAMENTO DEL 30 GENNAIO (DATI 29 GENNAIO)

La task force regionale comunica che ieri, 29 gennaio, sono stati processati 800 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 75 (68 residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano: 1 residente in Campania in isolamento a Policoro, 1 residente nel Lazio in isolamento a Policoro, 5 persone residenti e in isolamento in Puglia, 1 residente ad Abriola, 1 ad Atella, 1 ad Avigliano, 1 a Baragiano, 2 a Filiano, 1 a Grumento, Nova, 1 a Lauria, 2 a Lavello, 15 a Melfi, 1 a Muro Lucano, 9 a Matera, 2 a Montalbano Jonico, 1 a Montescaglioso, 3 a Nova Siri, 1 a Palazzo San Gervasio, 1 a Paterno, 1 a Pietragalla, 3 a Policoro, 9 a Potenza, 2 a Rionero in Vulture, 1 a Ruoti, 1 a Satriano di Lucania, 3 a Tito, 1 a Tolve, 1 a Tramutola, 1 a Tricarico e 2 a Venosa.

La task force informa che, a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, sono state registrate ulteriori 440 guarigioni relative al periodo antecedente, in precedenza non conteggiate, per complessive 452 guarigioni. I dati aggregati, esposti nella parte finale del bollettino tengono conto di tale riallineamento.

Nella stessa giornata di ieri sono decedute 2 persone (residenti una a Potenza e l’altra a Rionero in Vulture) e risultano guariti 12 residenti: 2 di Avigliano, 1 di Castelmezzano, 2 di Lavello, 2 di Matera, 1 di Melfi, 1 di Picerno, 2 di Pignola,1 di Potenza.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.541 di cui 5.469 in isolamento domiciliare. Sono 6.953 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 315 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 72: a Potenza 29 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 23 in Pneumologia, 6 in Medicina d’urgenza e 2 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 8 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive e 4 in quello di Pneumologia dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 209.243 tamponi, di cui 193.769 risultati negativi, e sono state testate 129.285 persone.