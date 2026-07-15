Lo stilista lucano Michele Miglionico protagonista di “ENSEMBLE” Evento alla Terrazza del Pincio – Roma

Nella suggestiva cornice della Terrazza del Pincio – Roma, Michele Miglionico è stato tra i protagonisti della quarta edizione di ENSEMBLE, un progetto promosso dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e dall’Assessorato allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, nato per valorizzare l’intera filiera del Sistema Moda, sostenere i giovani talenti e per promuovere l’eccellenza dell’Alta Moda e del Made in Italy.

Ad inaugurare la serata sono stati Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, e Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio e Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione, che hanno ribadito il comune impegno delle istituzioni nel sostenere il comparto moda quale settore strategico per lo sviluppo economico, culturale e internazionale del territorio.

Per l’occasione Michele Miglionico ha presentato la collezione autunno-inverno 2026/2027 che reinterpreta il fascino degli anni Ottanta attraverso una visione contemporanea, dove eleganza, carattere e femminilità convivono in perfetto equilibrio.

Le silhouette si distinguono per giacche dalla costruzione sartoriale impeccabile, spalle definite e linee essenziali che scolpiscono la figura, abbinate a gonne corte che donano dinamismo e sensualità. I volumi iconici del decennio vengono alleggeriti e reinterpretati con un linguaggio moderno, dando vita a una collezione sofisticata, raffinata e senza tempo.

La palette cromatica alterna tonalità intense e luminose dai dettagli ricercati che impreziosiscono ogni creazione, Una collezione che racconta una donna sicura di sé, elegante, audace e capace di affermare la propria personalità attraverso uno stile deciso e impeccabile.

Una collezione che celebra il glamour degli anni Ottanta trasformandolo in un linguaggio di Alta Moda contemporanea.

Ad introdurre la sfilata è stata una suggestiva performance di danza contemporanea firmata dalla coreografa Tonia Laterza per il Centro Danza Metamorfosi, diretto da Michela Consolo.

La coreografia nasce dall’immaginario senza tempo delle ballerine di Edgar Degas, reinterpretato attraverso una scrittura contemporanea. Gli abiti bianchi delle giovani danzatrici evocano grazia e delicatezza del balletto classico, mentre il movimento contemporaneo rompe gli schemi tradizionali dando vita a una ricerca di libertà, autenticità ed espressività.

Nella scenografica terrazza del Pincio, la danza ha dialogato con l’Alta Moda in un raffinato intreccio di emozioni, dove il corpo è diventato parte integrante della narrazione stilistica, amplificandone la forza espressiva. Un momento di intensa suggestione artistica che ha reso la sfilata un’esperienza immersiva, capace di fondere moda, arte e movimento in un’unica visione estetica.

Accanto a Michele Miglionico hanno presentato le proprie collezioni alcuni tra i più autorevoli protagonisti dell’Alta Moda italiana: Franco Ciambella, Giada Curti, Nino Lettieri, Antonio Martino, Sabrina Persechino, Jamal Taslaq e Gian Paolo Zuccarello, confermando ENSEMBLE come uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati alla creatività e all’eccellenza sartoriale italiana.

Michele Miglionico conferma ancora una volta la propria identità creativa, fondata sulla valorizzazione dell’eccellenza sartoriale italiana e sulla capacità di reinterpretare i codici dell’eleganza con sensibilità contemporanea, contribuendo a rafforzare il prestigio dell’Alta Moda italiana nel panorama internazionale.