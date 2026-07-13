Si tuffa nel Tagliamento per salvare i bambini: muore trascinato dalla corrente, aveva 38 anni

Un gesto di straordinario coraggio si è trasformato in una tragedia nel pomeriggio di oggi lungo il fiume Tagliamento, nel territorio di Ronchis, in provincia di Udine. Un uomo di 38 anni ha perso la vita dopo essersi lanciato in acqua per soccorrere alcuni bambini in difficoltà, riuscendo a salvarli prima di essere travolto dalla forte corrente.

La vittima, muratore residente a Pontebba e originaria di Baku, in Azerbaigian, si trovava sulle rive del fiume insieme alla propria famiglia e ad altri connazionali per trascorrere una giornata all’aperto e festeggiare una ricorrenza. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della Compagnia di Latisana, alcuni bambini si sarebbero avvicinati all’acqua, iniziando poco dopo ad annaspare.

Senza perdere tempo, il 38enne si è gettato nel fiume. È riuscito ad afferrare e mettere in salvo il figlio più piccolo, di cinque anni e mezzo, mentre la figlia e un’altra bambina sono state recuperate grazie all’intervento della madre e delle altre persone presenti sulla riva.

Terminato il salvataggio, però, l’uomo è stato sorpreso dalla forza della corrente che lo ha trascinato via, facendolo scomparire alla vista dei presenti.

È immediatamente scattata una vasta operazione di ricerca che ha visto impegnati i vigili del fuoco di Latisana, gli specialisti del soccorso fluviale, il nucleo sommozzatori di Trieste, squadre arrivate anche da Portogruaro e l’elicottero “Drago” del Reparto Volo di Venezia con sommozzatori a bordo.

Dopo diverse ore di ricerche, il corpo del 38enne è stato individuato e recuperato sull’altra sponda del Tagliamento.

Il bambino salvato dal padre ha riportato una grave sindrome da annegamento ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Fortunatamente i medici hanno successivamente escluso il pericolo di vita.

L’uomo era arrivato in Italia insieme alla famiglia durante lo scorso inverno e aveva presentato richiesta di protezione internazionale. Per questo motivo risultava ancora formalmente ospite di una struttura di accoglienza, nonostante vivesse stabilmente a Pontebba, dove lavorava come muratore.

Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, chiamati a ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.

Dopo il drammatico episodio, i vigili del fuoco hanno rinnovato l’invito alla massima prudenza nei pressi di fiumi e torrenti, soprattutto in questi giorni caratterizzati dalle alte temperature, che spingono molte persone a cercare refrigerio lungo i corsi d’acqua.

Gli esperti ricordano che anche quando il livello dell’acqua appare normale, le correnti possono essere particolarmente forti e imprevedibili, rendendo estremamente rischioso fare il bagno o attraversare il fiume.