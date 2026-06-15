Al via il percorso per il primo Piano Strategico del Turismo di Bernalda – Metaponto: i dettagli del workshop al Castello

Il Castello di Bernalda ha fatto da cornice a un momento centrale per la nostra comunità. Sabato sera la sala si è riempita di partecipazione, vedendo riuniti fianco a fianco operatori turistici, produttori, amministratori locali, professionisti, associazioni e cittadini.

L’occasione è stata il primo workshop operativo del progetto “GO BERNALDA METAPONTO”, l’ambizioso percorso, fortemente voluto dall’amministrazione Matarazzo che porterà il Comune a dotarsi, già a inizio anno, del suo primo Piano Strategico del Turismo.

Per la prima volta nella storia del territorio, si introduce un metodo scientifico e una visione a medio e lungo termine capaci di programmare lo sviluppo economico locale.

La serata si è aperta con l’analisi dei flussi turistici, curata direttamente dal Manager di Destinazione Giuseppe Lalinga che ha anche moderato il talk introducendo dati e importanti spunti di riflessione.

I numeri fotografano una destinazione ormai stabilmente nella Top 5 lucana: nel 2025 Bernalda Metaponto ha registrato ben 254.501 presenze (un balzo del +12,1% rispetto all’anno precedente) e 47.983 arrivi (+13,6%).

Si tratta di dati significativi, che superano i livelli pre-Covid. Notevole è il dato sulla permanenza media, che si attesta a 5,3 giorni: quasi il doppio rispetto al 2,73 della media lucana, e in netta ripresa rispetto ai 3,83 giorni del 2023.

Sebbene resti una forte stagionalità estiva, i flussi iniziano a destagionalizzare grazie dell’incremento registrato in un mese spalla come giugno.

A trainare questa crescita è anche un evidente consolidamento dell’offerta ricettiva, passata dalle appena 20 strutture del 2019 alle 200 del 2025 (12 alberghiere e 188 extra-alberghiere), per un totale di ben 8.058 posti letto.

I mercati di provenienza vedono in testa Puglia, Campania, Basilicata, Lazio e Lombardia, mentre l’estero risponde con Germania, Francia, Svizzera e Stati Uniti, registrando un +5,7% di domanda straniera su cui si mira a lavorare stabilmente.

Durante l’incontro, la parola è passata ai protagonisti del progetto. Il Sindaco Francesca Matarazzo ha voluto sottolineare il valore di questa scelta, spiegando che l’amministrazione ha voluto fortemente un Piano Strategico per dare una direzione duratura e coerente allo sviluppo turistico.

Il primo cittadino ha evidenziato che la sfida cruciale richiede ora di lavorare in una doppia direzione strategica: da un lato il potenziamento dell’attrazione e della fruibilità del territorio, dall’altro l’avvio di mirate azioni di marketing verso i mercati target già individuati dalle prime analisi del Piano.

Subito dopo, Anna Elena Viggiano ha tracciato la rotta guardando a quanto già seminato: se i dati mostrano la situazione attuale, per capire dove andare bisogna ripartire dall’esperienza della BIT, dove la stampa internazionale e gli operatori commerciali hanno mostrato una percezione molto positiva della nostra destinazione.

Nel corso della sua relazione tecnica, Giuseppe Lalinga ha poi spiegato la filosofia comunicativa e operativa alla base del progetto, evidenziando come, d’intesa l’amministrazione Matarazzo si sia scelto di invertire la prassi comune: non si è aspettata la conclusione del piano per iniziare a comunicare, ma si è avviata un’attività parallela di analisi del territorio e di storytelling immediato della destinazione.

Il responsabile del piano ha quindi individuato i tre grandi pilastri tematici su cui fare leva per intercettare e suggestionare la domanda: il sogno del cinema legato a Francis Ford Coppola, la storia millenaria di Pitagora e della Magna Grecia, e il mare di Metaponto, Bandiera Blu, il tutto curato dalla grafica accattivante e contemporanea di Asia Dragone, talentuosa creativa di Bernalda.

Entrando nel merito della gestione strategica, Lalinga ha chiarito che il Piano potrà funzionare solo se l’offerta pubblica camminerà di pari passo con quella privata, annunciando la prossima nascita di due specifici “club di prodotto”: uno Premium e uno Open Air.

La digitalizzazione è stata invece il cuore dell’intervento di Gianpiero Andrulli che ha presentato il primo kit web e social di destinazione che si pone l’obiettivo di costruire una vera community social in cui ogni operatore e ogni cittadino si trasformi in un “ambasciatore” della propria terra attraverso il meccanismo del passaparola digitale attraverso un approccio di buzz marketing e surf marketing.

Come esempio della strategia intrapresa, Andrulli ha citato il forte impatto del post pubblicato proprio in questi giorni sulla pagina instagram di gobernaldametaponto della presenza di Dua Lipa a Bernalda, con migliaia e migliaia di visualizzazioni in poche ore e di come il “buzz” creato dal web, abbia amplificato la presenza di Bernalda sulla stampa nazionale e internazionale.

Un effetto comunicativo così – ha concluso Andrulli – è rimbalzato ovunque provocando una azione comunicativa in grado di far conoscere e riconoscere Bernalda verso un segmento luxury sempre in cerca di nuove e inedite destinazioni.

A portare un contributo autoriale è stato il regista Giuseppe Marco Albano, ormai una firma nazionale ma molto legato alla sua Bernalda, che ha raccontato la genesi del video promozionale proiettato in sala e già presentato alla BIT di Milano.

La sfida era complessa: raccontare il territorio in pieno inverno. Non potendo effettuare riprese stagionali, la scelta è ricaduta sull’uso innovativo dell’Intelligenza Artificiale per generare un racconto fortemente emozionale, che anticipa i futuri lavori sul campo – come video e reel – programmati per questa estate.

In chiusura, l’Assessore Scarcella ha espresso profonda soddisfazione per un lavoro che sta finalmente mostrando una programmazione solida e precisa. Scarcella ha confermato che alla BIT i tour operator hanno percepito il netto cambio di passo di una destinazione dotata di strumenti promozionali efficaci.

Guardando al futuro del territorio, l’Assessore ha delineato i prossimi step per il 2026, a partire dalle imminenti azioni di co-marketing tra pubblico e privato.

Queste prenderanno forma grazie agli operatori che aderiranno al bando “Go Bernalda Metaponto”, in scadenza il prossimo 30 giugno, che consentirà alle imprese locali di essere protagoniste alla prossima fiera di settore del TTG di Rimini e alla BIT 2027.

Inoltre, Scarcella ha annunciato un’estate di attività promozionali: “Già in questa stagione estiva racconteremo la nostra destinazione e l’esperienza vissuta dai turisti attraverso un intenso storytelling e prepareremo i primi lavori strategici.

Sono infatti già in cantiere uno shooting fotografico, un video spot emozionale e una serie di reel promozionali. “L’Assessore ha poi concluso con un messaggio chiaro e operativo sulla gestione dei beni culturali: “Abbiamo le idee chiare anche sulla fruibilità dei luoghi, a cominciare proprio dal Castello che ci ospita.

È già in cantiere un accordo pubblico-privato dove, all’interno di un quadro di regole chiare e a regia strettamente pubblica, la professionalità e l’esperienza degli operatori privati garantirà la piena fruibilità e valorizzazione della struttura.”

Un modello virtuoso che l’Amministrazione Matarazzo intende applicare per farsi trovare pronti nel 2027, quando il Piano Strategico entrerà in piena fase di gestione operativa.