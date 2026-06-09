Instagram rivoluziona il profilo: ora si possono riordinare i post nella griglia

Nuova funzionalità in arrivo su Instagram: gli utenti potranno finalmente scegliere l’ordine dei contenuti pubblicati sul proprio profilo, una delle opzioni più richieste dalla community negli ultimi anni.

L’aggiornamento consente di personalizzare la disposizione dei post nella griglia del profilo, permettendo di mettere in primo piano i contenuti ritenuti più importanti senza doverli eliminare, archiviare o ripubblicare.

“La novità offre alle persone ancora più libertà creativa nel modo in cui scelgono di raccontarsi su Instagram, permettendo di decidere quali contenuti mettere in evidenza e quali lasciare sullo sfondo”, spiega la piattaforma.

L’utilizzo della funzione è intuitivo: basta accedere al proprio profilo, tenere premuto su un post, selezionare l’opzione “Riordina griglia” e trascinare i contenuti nella posizione desiderata. I post e i reel fissati in alto continueranno invece a mantenere la collocazione già assegnata.

Secondo Instagram, l’introduzione di questa novità rispecchia l’evoluzione delle modalità di utilizzo del social network. “Il profilo non è più soltanto una raccolta cronologica di pubblicazioni, ma uno spazio dinamico che cambia nel tempo insieme agli interessi, ai progetti e alle passioni delle persone”, sottolinea la piattaforma.

Con questa novità, gli utenti avranno un maggiore controllo sulla propria identità digitale e sulla presentazione dei contenuti, trasformando il profilo in una vera e propria vetrina personalizzata.