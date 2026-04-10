Confcommercio Potenza: “Dalla contrattazione collettiva leader vantaggi per imprese e lavoratori. Ora sviluppare quella territoriale”

Si è svolto, presso Confcommercio Basilicata, un incontro dedicato alla contrattazione collettiva di settore, rivolto ai professionisti degli Ordini commercialisti e consulenti del lavoro, che ha consentito di approfondire opportunità e benefici derivanti dall’adesione a un modello consolidato di relazioni industriali, fondato sull’applicazione del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, il contratto più diffuso in Italia. . È stata l’occasione per analizzare tutti i vantaggi e le opportunità nell’adesione al sistema confederale che ha come presupposto essenziale l’integrale applicazione del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, il più applicato in Italia. Dal mercato del lavoro al welfare molti sono stati gli spunti di discussione in una tavola rotonda che ha coinvolto il Vice Presidente di Confcommercio Basilicata e Presidente di Confcommercio Potenza Angelo Lovallo e i presidenti dei rispettivi ordini professionali dei dottori commercialisti Dottor Fabio Santarcangelo e dei consulenti del lavoro Dotor Mario Spagnuolo. Ad intervenire l’Avvocato Paolo Baldazzi dirigente esperto di relazioni industriali, Responsabile del Settore Lavoro, Contrattazione e Relazioni Sindacali Confcommercio Imprese per l’Italia . Il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi è il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro nelle aziende del terziario di mercato (distribuzione e servizi): orari, ferie, inquadramenti, malattia, maternità, retribuzione, contratti. È applicabile a qualsiasi modalità, comprese vendita per corrispondenza e commercio elettronico. E’ il primo CCNL applicato in Italia per rappresentatività e si applica a 2 milioni e 800 mila addetti ed è frutto di studi e confronto tra la Confcommercio Impresa per l’Italia con le organizzazioni settoriali di CGIL, CISL e UIL.

Interessante anche il focus dedicato a 50 e più.

Un ambito di sviluppo emerso e’ certamente quello offerto dalla contrattazione di secondo livello e dalla bilateralità.

Il presidente Mario Spagnuolo ha sottolineato : E’ stato un momento di confronto su un contratto che rappresenta uno dei principali riferimenti del nostro sitema economico e produttivo, coinvolgendo migliaia di imprese e lavoratori. Il CCNL del terziario non è soltando uno strumento tecnico di regolazione del rapporto di lavoro, ma costituisce un presidio fondamentale di equilibrio tra le esigenze delle imprese e la tutela dei lavoratori. In un contesto economico caratterizzato da profonde trasformazioni organizzative, digitalizzazione, nuove competenze e nuove modalità di lavoro, la contrattazione collettiva assume un ruolo sempre più centrale, per questo motivo appare essenziale valorizzare il principio della rappresentatività delle parti sociali ed il ruolo delle organizzazioni maggiormente rappresentative, affinchè i CCNL continuino a garantire certezza, qualità delle relazioni industriali e uniformità di trattamento. Noi Consulenti abbiamo il compito di tradurre le norme in soluzioni concrete, accompagnando le aziende nell’applicazione corretta dei contratti e sostenendo al tempo stesso, la crescita occupazionale e la qualità del lavoro”

Secondo Fabio Santarcangelo Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili “L’incontro ha confermato quanto sia fondamentale rafforzare il dialogo tra professionisti e rappresentanze datoriali per affrontare in modo efficace le sfide del mercato del lavoro. Solo attraverso relazioni solide e collaborazione tra tutti gli attori è possibile costruire soluzioni concrete a supporto delle imprese e del territorio”.

“Il nostro sistema contrattuale – è stato sottolineato – rappresenta un elemento di equilibrio tra competitività delle imprese e tutela dei lavoratori, garantendo regole certe, diritti e strumenti di sostegno anche attraverso il welfare contrattuale”.

Ampio spazio è stato dedicato al tema del dumping contrattuale e alla diffusione dei cosiddetti “contratti pirata”, fenomeno sempre più preoccupante nel settore del terziario e dei servizi. Si tratta di contratti stipulati da soggetti privi di reale rappresentatività che introducono condizioni economiche e normative inferiori rispetto ai contratti leader, generando una concorrenza sleale tra imprese e una riduzione delle tutele per i lavoratori.

“Il dumping contrattuale – evidenzia Confcommercio – altera il mercato, penalizza le imprese sane e innesca una corsa al ribasso che danneggia l’intero sistema economico. Salari più bassi significano minori consumi, meno entrate contributive e un indebolimento complessivo del welfare”.

Confcommercio Potenza ha ribadito come la contrattazione collettiva debba restare “il luogo naturale in cui coniugare produttività, competitività e coesione sociale”, sottolineando al contempo l’urgenza di contrastare ogni forma di deregolamentazione che metta a rischio l’equilibrio del sistema.

Dal confronto è emersa inoltre la necessità di rafforzare la contrattazione territoriale e di secondo livello, sviluppando strumenti condivisi con le organizzazioni sindacali locali. Un ambito ritenuto strategico per adattare le regole nazionali alle specificità dei territori e sostenere la crescita delle imprese.

“In un contesto economico complesso – conclude Confcommercio Potenza – è fondamentale consolidare il sistema della contrattazione collettiva leader e, allo stesso tempo, costruire percorsi di sviluppo territoriale che valorizzino la bilateralità e il dialogo sociale. Solo così sarà possibile garantire un mercato più equo, competitivo e sostenibile per tutti”.