Hollywood incorona Paul Thomas Anderson: “Una Battaglia dopo l’Altra” miglior film del 2025

Hollywood ha scelto: “Una Battaglia dopo l’Altra” di Paul Thomas Anderson è stato incoronato miglior film dai oltre 10.000 membri dell’Academy, al termine di una cerimonia che ha visto un duello fino all’ultimo con “Sinners – I Peccatori” di Ryan Coogler.

La commedia drammatica sugli ex rivoluzionari alle prese con le conseguenze del loro passato ha conquistato sei statuette, tra cui miglior regia – il primo Oscar per Anderson dopo 11 nomination – miglior attore non protagonista (Sean Penn, assente alla cerimonia), sceneggiatura non originale (ispirata a Vineland di Thomas Pynchon), montaggio e, per la prima volta nella storia degli Oscar, il premio per il casting.

Nonostante le 13 candidature di Anderson fossero inferiori alle 16 di “Sinners”, la saga sui vampiri e il razzismo nel sud segregato degli Stati Uniti, il film di Coogler si è comunque aggiudicato la sceneggiatura originale, il miglior attore protagonista (Michael B. Jordan), la colonna sonora del compositore svedese Ludwig Goransson e la fotografia di Autumn Durald Arkapaw, la prima donna e prima donna di colore a vincere in questa categoria.

Sul fronte femminile, l’Oscar alla miglior attrice protagonista è andato all’irlandese Jessie Buckley per Hamnet, mentre Amy Madigan ha vinto come migliore attrice non protagonista per l’horror Warriors. La statuetta per la miglior canzone originale è stata assegnata a “Golden” dei KPop Demon Hunters.

Entrambi i blockbuster, “Una Battaglia dopo l’Altra” (209 milioni di dollari al box office) e “Sinners” (370 milioni), prodotti dagli studi Warner e distribuiti da Paramount Skydance, hanno saputo intercettare il clima del tempo, tra polarizzazione politica, radicalismi e nuove guerre culturali sull’identità, confermando la capacità del cinema di attrarre il pubblico anche in un’industria in trasformazione.

La politica, salvo alcune battute del conduttore Conan O’Brien sulla minaccia dell’intelligenza artificiale e un riferimento velato al caso Epstein, è rimasta in secondo piano.

L’Italia, esclusa dopo il flop di Familia, ha comunque ricevuto un premio di consolazione: Valentina Merli, co-produttrice del corto live action Two People Exchanging Saliva.

In ambito internazionale, il norvegese Sentimental Value di Joachim Trier ha vinto il premio come miglior film internazionale, mentre il cinema iraniano, con Jafar Panahi e il documentario Scalfire La Roccia, è rimasto a bocca asciutta.

Durante la serata, Javier Bardem è salito sul palco con lo slogan “Free Palestine”, mentre il team del documentario premiato Mr. Nobody Against Putin ha denunciato le violenze dei governi contro i cittadini. Il regista David Borenstein ha commentato nel backstage: “Lavorando con una squadra di russi per questo film, cercavo di confrontare la situazione negli Stati Uniti con quella della Russia. In realtà sta succedendo più velocemente in America di quanto sia successo in Russia”.

Tutti i premi della 98ª edizione degli Academy Awards

Miglior film: Una Battaglia dopo l’Altra – Paul Thomas Anderson

Una Battaglia dopo l’Altra – Paul Thomas Anderson Miglior attrice protagonista: Jessie Buckley – Hamnet

Jessie Buckley – Hamnet Miglior attore protagonista: Michael B. Jordan – Sinners – I Peccatori

Michael B. Jordan – Sinners – I Peccatori Miglior regia: Paul Thomas Anderson – Una Battaglia dopo l’Altra

Paul Thomas Anderson – Una Battaglia dopo l’Altra Miglior film internazionale: Sentimental Value – Joachim Trier

Sentimental Value – Joachim Trier Miglior attore non protagonista: Sean Penn – Una Battaglia dopo l’Altra

Sean Penn – Una Battaglia dopo l’Altra Miglior attrice non protagonista: Amy Madigan – Weapons

Amy Madigan – Weapons Migliori effetti visivi: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fuoco e cenere

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fuoco e cenere Migliore scenografia: Tamara Deverell, Shane Vieau – Frankenstein

Tamara Deverell, Shane Vieau – Frankenstein Migliore sceneggiatura originale: Ryan Coogler – Sinners

Ryan Coogler – Sinners Migliore sceneggiatura non originale: Paul Thomas Anderson – Una Battaglia dopo l’Altra

Paul Thomas Anderson – Una Battaglia dopo l’Altra Miglior film animato: KPop Demon Hunters

KPop Demon Hunters Miglior canzone originale: “Golden” – KPop Demon Hunters

“Golden” – KPop Demon Hunters Miglior corto animato: The Girl Who Cried Pearls

The Girl Who Cried Pearls Migliori costumi: Kate Hawley – Frankenstein

Kate Hawley – Frankenstein Miglior trucco e acconciature: Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein

Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein Miglior casting: Cassandra Kulukundis – Una Battaglia dopo l’Altra

Cassandra Kulukundis – Una Battaglia dopo l’Altra Miglior corto documentario: All the Empty Rooms – Joshua Seftel, Conall Jones

All the Empty Rooms – Joshua Seftel, Conall Jones Migliore colonna sonora: Ludwig Goransson – Sinners – I Peccatori

Ludwig Goransson – Sinners – I Peccatori Miglior sonoro: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta – F1 – Il Film

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta – F1 – Il Film Miglior montaggio: Andy Jurgensen – Una Battaglia dopo l’Altra

Andy Jurgensen – Una Battaglia dopo l’Altra Miglior fotografia: Autumn Durald Arkapaw – Sinners – I Peccatori

ANSA