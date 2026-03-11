Senise, il Sindaco Castronuovo risponde alle accuse dell’Assessore Cupparo

Senise, 11 marzo 2026 – Il Sindaco di Senise, Eleonora Castronuovo, ha diffuso oggi un lungo comunicato per rispondere alle dichiarazioni pubbliche rese dall’Assessore Regionale alle Attività Produttive, Francesco Cupparo, a seguito dell’evento organizzato da Forza Italia lo scorso 6 marzo.

Secondo il Sindaco, le affermazioni dell’Assessore avrebbero attaccato ingiustamente l’Amministrazione comunale, danneggiando l’immagine della comunità e distorcendo la realtà. L’Amministrazione di Senise ha quindi ritenuto doveroso chiarire punto per punto le criticità evidenziate.

Lavori di edilizia scolastica e Arena Sinni

Castronuovo ha sottolineato che l’Amministrazione ha ereditato una situazione finanziaria e strutturale complessa. Per l’edilizia scolastica, i lavori sono stati già sollecitati alla ditta esecutrice, mentre per l’Arena Sinni è in corso una perizia estimativa dei costi necessari per il recupero strutturale e artistico.

Revisione dei Comuni Montani

L’esclusione di Senise e Sant’Arcangelo dai benefici della revisione dei Comuni Montani non sarebbe imputabile a inerzia locale, ma ai criteri nazionali stabiliti dal DPCM basato sulla legge 131/2025. L’Amministrazione ha già avviato confronti con gli altri sindaci interessati e intende valutare eventuali azioni legali per tutelare il territorio.

Fondi R.I.p.A.S. e Programma Speciale Senisese

Sui fondi PSS da 5 milioni di euro, Castronuovo ha riconosciuto il ruolo della Regione ma ha ricordato che tali risorse sono rimaste per anni inutilizzate, con evidenti ricadute sul territorio.

Centro sportivo e contributo di 700.000 euro

L’Amministrazione comunale ha precisato che la somma di 700.000 euro destinata al centro sportivo non è ancora impegnata ufficialmente, e che la proroga al 15 giugno 2027 per l’acquisto del terreno è necessaria per sanare una situazione preesistente.

Bando “Poli dello Sport Barriere 0” e battello sul lago Monte Cotugno

La mancata partecipazione al bando è stata determinata dall’assenza di requisiti tecnici nelle strutture comunali. Sul battello, invece, Castronuovo ha spiegato che l’opera non è stata realizzabile per mancanza del requisito di navigabilità della diga, competenza della Regione.

Centro autismo e fondi fermi

Il centro autismo resta una priorità per la comunità. L’Amministrazione ha avviato contatti con l’ASL per risolvere le problematiche legate al parere igienico-sanitario, sottolineando che la struttura non era originariamente concepita per tale destinazione.

Sanità e POD di Chiaromonte

Castronuovo ha evidenziato come l’attivazione degli ambulatori sia avvenuta solo il 5 marzo 2026, a quattro mesi dall’approvazione della delibera di novembre 2025, sottolineando l’importanza della partecipazione civica e della tutela dei servizi sanitari per la comunità.

Il Sindaco ha ribadito che l’Amministrazione comunale di Senise non intende alimentare polemiche politiche, ma garantire trasparenza e correttezza nella gestione della città. Castronuovo ha confermato l’apertura al dialogo costruttivo con tutte le istituzioni per promuovere lo sviluppo del territorio e difendere i diritti dei cittadini.

Il Sindaco Eleonora Castronuovo e l’Amministrazione comunale hanno quindi respinto ogni tentativo di delegittimazione, dichiarandosi pronti a continuare il lavoro per il bene di Senise.