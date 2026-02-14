Titolo Il Partito Democratico rilancia sul territorio: impegno, partecipazione e difesa dei diritti

Il Partito Democratico rilancia il proprio impegno sul territorio: il PD è vivo e presente

Il Partito Democratico conferma con forza la volontà di ravvivare e rafforzare la propria presenza politica sul territorio, rilanciando l’attività del partito a partire dalle questioni regionali fino ai grandi temi della politica nazionale.

In queste settimane il PD è impegnato in diverse iniziative pubbliche e momenti di confronto, con particolare attenzione alla sanità regionale, tema centrale per i cittadini e oggetto di mobilitazioni, manifestazioni e azioni concrete già in corso. La difesa del diritto alla salute e il miglioramento dei servizi sanitari restano una priorità assoluta.

Allo stesso tempo, il partito è coinvolto nella campagna per il No al referendum sulla giustizia, a cui seguiranno iniziative di informazione e partecipazione per spiegare le ragioni di una scelta consapevole e responsabile.

Prosegue il lavoro di apertura e rilancio della sezione senisese, segnale di un partito che c’è, che ascolta e che vuole essere sempre più vicino alle persone. La partecipazione, il radicamento e il confronto restano i pilastri dell’azione politica del PD.