𝑺𝒖𝒃𝒊𝒕𝒐 𝒓𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒓𝒆𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒊𝒍 𝒅𝒆𝒄𝒍𝒊𝒏𝒐 𝒅𝒆𝒊 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒛𝒊 𝒔𝒂𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊
Basilicata Casa Comune promuove, insieme ad altre forze politiche e sindacali, un sit-in che si terrà venerdì 6 febbraio, dalle ore 9:30 alle 11:00, presso l’ex Distretto Sanitario di Senise.
L’iniziativa nasce per denunciare il progressivo e preoccupante indebolimento dei servizi sanitari di prossimità. Nel Senisese, la crisi della medicina territoriale ha ormai raggiunto livelli di criticità non più sostenibili, compromettendo di fatto l’esercizio del diritto costituzionale alla salute.
Riteniamo indispensabile che la tutela della sanità pubblica torni ad essere una priorità reale dell’agenda regionale, attraverso interventi concreti, verificabili e immediati.
Per questo invitiamo tutte le cittadine e tutti i cittadini a partecipare: la sanità pubblica è un diritto, non una concessione. Difenderla oggi significa difendere il futuro delle nostre comunità.