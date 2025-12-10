Incontro sull’intelligenza artificiale

A Francavilla in Sinni (Columbia Multisala, ore 15) venerdì 12 dicembre terzo evento del Progetto “IncHUBatori: Next Stop AI”, promosso dal Dipartimento per lo Sviluppo Economico della Regione con il sostegno di Sviluppo Basilicata, un’iniziativa volta a promuovere la formazione sull’intelligenza artificiale. “𝑰𝑨: 𝒊𝒍 𝒗𝒂𝒏𝒕𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒔𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒖𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒊𝒏 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆” è il tema dell’incontro che fa seguito a quelli di Palazzo San Gervasio e Pisticci. Ogni impresa vive di idee, visioni e decisioni da prendere con rapidità.

L’Intelligenza Artificiale è la risorsa che rende tutto questo più semplice e più preciso: lavora in silenzio, ma il suo impatto è evidente.

Rende i processi più fluidi, permette di leggere i dati con rapidità e aiuta ad anticipare tendenze e scenari prima che emergano.

È un vantaggio competitivo che può sembrare invisibile, ma che cambia la qualità delle scelte e la velocità con cui il business si muove.

Le 𝘥𝘶𝘦 𝘴𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 organizzate a Francavilla in Sinni sono pensate per guidare 𝘪𝘮𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪𝘴𝘵𝘪 nell’applicazione concreta dell’IA, con un approccio pratico, diretto e orientato ai risultati.

“L’IA – sottolinea Gabriella Megale, au Sviluppo Basilicata – n𝒐𝒏 è 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒕𝒆𝒄𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒂: è 𝒖𝒏 𝒏𝒖𝒐𝒗𝒐 𝒎𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒊 𝒍𝒂𝒗𝒐𝒓𝒂𝒓𝒆, 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒛𝒂𝒓𝒔𝒊 𝒆 𝒈𝒖𝒂𝒓𝒅𝒂𝒓𝒆 𝒊𝒍 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒎𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒂𝒑𝒆𝒗𝒐𝒍𝒆𝒛𝒛𝒂”.

L’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo evidenzia che “ l’IA è una sfida che richiede visione, formazione e coraggio, ma è anche una grande opportunità per una Basilicata più competitiva, sostenibile e connessa con il futuro. L’obiettivo – dice l’assessore – non è solo la modernizzazione tecnologica, ma una trasformazione culturale: comprendere che innovare significa collaborare, condividere competenze, mettere in rete conoscenza e talento”. L’AI agisce come acceleratore dell’efficienza e della produttività. Per coglierne in pieno il potenziale di valore è però necessario concepirlo come strumento per migliorare le potenzialità umane, non per sostituirle. In questo quadro generale emerge un tema legato alle competenze e alla formazione che nello specifico come Dipartimento – afferma l’Assessore – intendiamo affrontare insieme a Sviluppo Basilicata, Unibas e Centri di Ricerca”.

Il programma: ore 15 – apertura lavori con Giuseppe Leone general manager Lioncart e Giuseppina Lo Vecchio direttore generale Dipartimento Sviluppo Economico.

A seguire “Al Lab per le imprese: codifica, crea, cresci” a cura di Maurizio Argoneto.

Ore 17,30. “Includere per innovare: la vera rivoluzione intelligente” , con Gabriella Megale au Sviluppo Basilicata; Giuseppe Tataranno, presidente coop PeperonAut; testimonianza aziendale Vincenzo Addolorato, coop PeperonAut.

Ore 18,00. “Artigiani digitali, l’intelligenza artificiale al servizio del fare” con Francesco Sacco, docente digital economy Università dell’Insubria e Sda Bocconi.

Ore 18,30. Conclusioni: Francesco Cupparo, assessore regionale Sviluppo Economico

𝑰𝒔𝒄𝒓𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒕𝒖𝒊𝒕𝒂, 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒊 𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊.

Registrati qui: https://shorturl.at/giL1w