“𝐔𝐧 𝐑𝐢𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐒𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐞”: Il Presidio Libera Potenza, Penelope e l’Anci Basilicata insieme nella 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐬𝐞

𝑽𝒆𝒏𝒆𝒓𝒅𝒊 12 𝒅𝒊𝒄𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆 2025, 𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒐𝒓𝒆 19:00, il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone” insieme con Penelope, l’Anci Basilicata, l’Associazione Serendipidy e Articolo21 ricordano tutti gli scomparsi per mantenere viva la memoria di chi non è più tornato e offrire supporto a chi ancora attende risposte.

L’invito è semplice ma simbolico: illuminare i palazzi, i monumenti e le finestre delle abitazioni delle nostre comunità, che per l’occasione saranno colorati di verde, simbolo di speranza e resilienza e, fermarsi alle 19:00 per mettersi in ascolto di una registrazione speciale da trasmettere in filodiffusione, o anche solo con il semplice supporto di una cassa bluetooth.

Quest’anno per arrivare ovunque nella nostra Regione e non solo, i volontari del Presidio Libera Potenza hanno voluto registrare e condividere una lettura dei nomi delle persone scomparse, con il contributo speciale di Mamma Filomena e Gildo Claps.

Tante le persone, tante le storie e tanti i volti da ricordare, tra queste, Gildo Claps fondatore di Penelope Italia ha voluto rivolgere un pensiero a Nunzio Sblendido, scomparso il 15 settembre e ritrovato senza vita pochi giorno dopo.

Questo gesto di ricordo e vicinanza intende ridare centralità alle storie di chi è stato strappato all’affetto dei propri cari, contribuendo a rendere visibile una ferita spesso ignorata.

“Illuminiamo la strada verso casa di chi non vi ha fatto ancora ritorno. Chiamiamoli insieme per nome”: questo il cuore del messaggio che vogliamo lanciare.

La Giornata Nazionale Dedicata alle Persone Scomparse non è solo un momento di riflessione, ma un invito all’azione e alla consapevolezza. La partecipazione delle nostre comunità diventa quindi fondamentale per sostenere le famiglie colpite da queste tragedie e per mantenere viva la memoria delle persone scomparse.

L’iniziativa rappresenta non solo un omaggio a Elisa Claps, la cui storia ha profondamente segnato la comunità di Potenza, ma anche un richiamo a continuare a lottare per la verità e la giustizia per tutte le persone scomparse. Attraverso questa manifestazione, la città rinnova il suo impegno nel dare voce a chi non c’è più.

Scarica la nostra registrazione con la lettura dei nomi degli scomparsi a questi link e diventa Megafono di Memoria

Da SwissTrasfert https://www.swisstransfer.com/d/a970b520-e706-4e79-b209-fbead7a9689d

Da GoogleDrive https://drive.google.com/file/d/1Cv143PLx9cThMhIyi5EW5HkB0nsteXBz/view?usp=drive_link