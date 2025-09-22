Senise, grave episodio di bullismo: offeso un ragazzo, aggredita anche la madre

La nostra redazione ha ricevuto segnalazione di un episodio allarmante avvenuto nei giorni scorsi a Senise, che vede coinvolti un giovane ragazzo e sua madre, vittime di un comportamento gravemente offensivo e aggressivo da parte di una donna del posto.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe stato offeso e mortificato verbalmente in pubblico da una signora adulta, in circostanze che ancora devono essere chiarite nei dettagli. Colpito dalle parole ricevute, il giovane ha deciso di raccontare tutto alla madre, cercando conforto e protezione.

La situazione, purtroppo, è degenerata rapidamente. La madre del ragazzo, già affetta da problemi di salute da diversi anni, si è avvicinata alla donna per chiedere spiegazioni e difendere suo figlio. A quel punto, sarebbe stata a sua volta aggredita verbalmente e fisicamente, ricevendo non solo parole pesanti ma anche spinte e contatti fisici.

L’episodio ha scosso profondamente la famiglia e la comunità, suscitando indignazione e preoccupazione. Quanto accaduto solleva interrogativi importanti su come vengano affrontati certi comportamenti, soprattutto quando a farne le spese sono persone vulnerabili.

In attesa di eventuali sviluppi o chiarimenti da parte delle autorità, questo triste episodio ci ricorda ancora una volta quanto sia importante educare al rispetto e non sottovalutare mai le conseguenze del bullismo, verbale o fisico che sia, a qualsiasi età.

La nostra redazione esprime piena solidarietà alla famiglia del ragazzo, condannando fermamente ogni forma di bullismo, prevaricazione e violenza.