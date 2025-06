Vaglio Basilicata. Sabato 28 giugno inaugurazione de “I Sentieri dell’Acqua Antica”

Sabato 28 giugno alle ore 10 in Piazza dei Caduti , il borgo medievale di Vaglio Basilicata (PZ) ospiterà l’ inaugurazione del progetto “I Sentieri dell’Acqua Antica” , un’opportunità unica per scoprire il cuore della natura e della storia lucana. Per la prima volta resi fruibili due percorsi turistici ciclo-pedonali di oltre 25 km , pensati per un pubblico eterogeneo, in primis di amanti del trekking e del cicloturismo , e si propone di unire il fascino del territorio alla sua ricchezza culturale e archeologica.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere il turismo sostenibile, offrendo una via di fuga dal caos della vita quotidiana, per riscoprire il proprio tempo immersi nella natura e non solo. Vaglio Basilicata si candida così a diventare un hub strategico per l’escursionismo. L’obiettivo è generare ricadute economiche e sociali significative per il territorio rurale.

L’iniziativa, finanziata con il PSR Regione Basilicata 2014/2020, sottomisura 16.3 “Sostegno alla cooperazione tra piccoli operatori” è promossa da un partenariato di operatori diffuso sul territorio con il concorso del comune di Vaglio Basilicata e del Gal Percorsi.

Il Club Alpino Italiano – Sezione di Potenza parteciperà all’evento del 28 giugno, offrendo supporto e accompagnamento durante le escursioni. Appuntamento imperdibile per vivere una giornata all’insegna della natura, della storia e del benessere.

SPOT DI LANCIO “L’INTELLIGENZA DEI LUOGHI”

In anteprima per la stampa (LINK WETRANSFER) lo spot di lancio “L’intelligenza dei luoghi“: realizzato da Totem Produzioni, project manager Pino Paciello, diretto da Enrico Condelli, camera Giuliano Brancati, drone Max Caggiano e graphic designer Marco Cerverizzo.

“Per noi – dichiara Pino Paciello – l’intelligenza dei luoghi è la capacità di un luogo di comunicare, di influenzare e di essere compreso. È una metafora per descrivere come i luoghi, con le loro caratteristiche fisiche, storiche e culturali, interagiscono con le persone e con l’ambiente circostante. Nello spot abbiamo volutamente eliminato tutte le didascalie descrittive, lasciando a chi lo osserva di considerare i luoghi percorsi dai Sentieri dell’Acqua Antica come entità vive, capaci di comunicare con noi, di influenzare la nostra vita e di sviluppare una maggiore consapevolezza rispetto a essi”.