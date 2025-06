Nuova APP per inculsione attiva. Una piattaforma No-Profit per gli studenti stranieri i bambini sordi, studenti con ADHD, dislessia, disprassia e molto altro

L’Intelligenza che include. Uno strumento che ascolta, riformula e accoglie.

Dall’incontro tra tecnologia, memoria e impegno civile, nasce un progetto “no profit” destinato a cambiare la scuola. Da un’idea di Emanuele Marchiori, papà e imprenditore, la dedica a Stefano Pasqualin, socio, collega e amico scomparso prematuramente. Una piattaforma innovativa pensata per supportare gli studenti stranieri i bambini sordi, studenti con ADHD, dislessia, disprassia e molto altro

Stefano: l’APPrendimento attivo e inclusivo

“Stefano”: l’Intelligenza che include.

L’app che ascolta, riformula e accoglie.







«Mia figlia raccontava di un compagno appena arrivato, straniero. Non parlava italiano. Era sempre solo, sembrava “in una bolla”. Mia figlia ha usato proprio queste parole. Allora ho pensato: e se quella bolla potessimo romperla?» Così dichiara Emanuele Marchiori, imprenditore, docente e innovatore nel campo dell’intelligenza artificiale applicata all’educazione. È fondatore dell’agenzia Copilots, specializzata in tecnologie AI e digital transformation, e cofondatore di Diplomati.online, una piattaforma per il recupero degli anni scolastici. La sua carriera unisce competenze tecniche, umanistiche e relazionali. Ma è nel ruolo di padre che ha avuto l’intuizione più potente. Con Stefano ogni studente può seguire la lezione in modo autonomo, senza rallentare il ritmo della classe, favorendo così una scuola davvero inclusiva e accessibile a tutti.

Nasce così l’idea di Stefano, una web app no–profit pensata per includere tutti i bambini, anche quelli che la scuola, troppo spesso, lascia indietro. Stefano è una piattaforma innovativa pensata per supportare gli studenti stranieri nelle scuole italiane, un’applicazione basata sul motore AI proprietario PaideIA, sviluppata con Copilots, progettata per studenti stranieri appena arrivati; bambini con DSA, ADHD, disturbi del linguaggio, disprassia; studenti che faticano a seguire i contenuti standard della lezione.

Non genera contenuti da zero, non sostituisce l’insegnamento: semplifica, riformula e accompagna. Lezioni chiare, accessibili, interattive. Ogni lezione o conversazione registrata viene: semplificata e priva di distrazioni linguistiche, è stampabile e accessibile in ogni momento ed è depurata da dati sensibili, infatti non è richiesta alcuna registrazione con dati personali. Stefano contestualizza l’argomento didattico reale, arricchisce con mappe concettuali dinamiche, trasforma in audio, nella lingua madre dello studente o in versione semplificata per DSA. Duttile al punnto che è integrata con CAA – la Comunicazione Aumentativa Alternativa – che permette di tradurre in tempo reale il parlato in immagini (pittogrammi), per favorire la comprensione anche nei casi più complessi.

Ci sono nuove versioni in arrivo dove verranno ultimate nuove funzionalità come: la creazione automatica di esercizi interattivi, basati sul contenuto della lezione; un supporto alla matematica per bambini con discalculia; esportazione della lezione in formato BRT (Braille) per la stampa con dispositivi dedicati, si aggiunge anche una tecnologia assistiva con eye-tracking e sintesi vocale in tempo reale, per chi non può comunicare verbalmente.

“Stefano” è un progetto no-profit. È stato attivato con fondi limitati per quattro Istituti Comprensivi e due comuni del Veneto. Viene offerto gratuitamente a molte scuole (tra cui Stra, San Pietro di Stra, Fiesso d’Artico, Dolo, Sambruson, Arino, Bassano del Grappa) e all’ufficio dei Servizi Sociali di Dolo e Stra. Una versione a pagamento è prevista solo per sostenere i costi infrastrutturali e gli aggiornamenti, mantenendo lo spirito di servizio alla comunità.

La piattaforma Stefano è alimentata da PaideIA, un engine AI esclusivo progettato per creare strumenti di supporto all’avanguardia. Grazie a un sistema di machine learning proprietario, integrato con modelli avanzati di intelligenza artificiale, PaideIA si adatta dinamicamente all’età, al livello scolastico, ai programmi e alle esigenze di ogni studente. Con Stefano, l’apprendimento diventa un processo attivo e coinvolgente, capace di rispondere alle sfide di oggi con soluzioni innovative e personalizzate.