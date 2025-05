🗳️ ELEZIONI COMUNALI – 25 e 26 MAGGIO 2025, BASILICATA – Affluenza ore 23

I cittadini lucani sono chiamati alle urne: in tutto, circa 100mila elettori, di cui quasi 51mila solo a Matera.

Nella città dei Sassi la sfida è aperta tra cinque candidati alla carica di sindaco:

In totale, sono 18 le liste in campo a Matera.

Ma non si vota solo lì. Le elezioni si tengono anche in altri 7 Comuni della Basilicata:

Lavello , il più grande tra questi, con oltre 13mila elettori

Senise , Atella e Tolve (quest’ultimo il più piccolo), tutti in provincia di Potenza

Bernalda, Montalbano Jonico e Irsina, nel Materano . A Irsina si vota con il cosiddetto “battiquorum”: sarà valido solo se andrà a votare almeno il 40% degli aventi diritto.

📅 Quando si vota?

(domenica 25 maggio) dalle 7:00 alle 23:00

(lunedì 26 maggio) dalle 7:00 alle 15:00

Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede.

⚠️ Solo a Matera potrebbe essere necessario il ballottaggio, nel caso in cui nessun candidato superi il 50% + 1 dei voti. In quel caso, si tornerà a votare domenica 8 e lunedì 9 giugno, giorni in cui si terranno anche i cinque referendum.

👉 Su questa pagina potrai seguire minuto per minuto i risultati delle elezioni nei 8 Comuni lucani. Iniziamo dall’affluenza.

📊 AFFLUENZA ALLE ORE 23 – DOMENICA 25 MAGGIO 2025

Comune Elettori Totali Affluenza (%) Matera 50.316 50,17% Lavello (PZ) 47,54% Bernalda (MT) 47,53% Atella (PZ) 50,38% Tolve (PZ) 42,62% Montalbano Jonico 57,17% Irsina (MT) 53,00% Senise (PZ) 7.864 43,17%

🔽 Clicca sul nome del comune per accedere ai dati aggiornati:

Matera, Bernalda, Montalbano Jonico, Irsina

Atella, Lavello, Senise e Tolve