Come scommettere sul basket?

In un paese a forte presenza calcistica sia sui palinsesti tv sia nelle notizie presenti sui media sia per quanto le scommesse sportive, spesso i meno informati ignorano la possibilità che anche puntando sul basket si possano ottenere piacevoli vincite soprattutto conoscendo il mercato in questione.

In molti, dunque, si staranno chiedendo come scommettere sulla pallacanestro e magari piazzare giocate vincenti seguendo i consigli e le quote sportive presenti su Wincomparator. Il basket è uno sport che permette di spaziare molto: si va dalle celebri sfide NBA, dai grandi punteggi e con i più forti giocatori del mondo in campo, alle più tattiche partite dei tornei continentali europei (Eurolega su tutti, ndr) fino ai campionati nazionali del Vecchio Continente e non solo. Si può scommettere su campionati di altri continenti e su una serie di competizioni riservate alle squadre nazionali (Europei, Mondiali, Olimpiadi, ecc.). I bookmaker, inoltre, propongono regolarmente scommesse con quote speciali e queste offerte spesso coinvolgono giocatori famosi o squadre rinomate.

La giocata più facile che ci possa essere è quella sull’esito finale della sfida puntando sulla vittoria di una o dell’altra squadra, ma spesso il divario nella pallacanestro può essere netto e il successo di una favorita può essere offerto in lavagna a una quota molto bassa.

Meglio, dunque, rivolgersi ad altre soluzioni: il basket è uno sport di origine americana e si scoprirà che nella maggior parte degli sport americani, come il football, il baseball e l’hockey su ghiaccio, le scommesse con handicap sono le più comuni. Sfide tra la prima e l’ultima in classifica, per esempio, possono essere più intriganti in termini di scommesse (e dunque di possibile vincita) se si punta su una squadra vincente o perdente con handicap (ovvero togliendo o aggiungendo punti virtuali). L’idea alla base della scommessa con handicap è che ci sia una linea di spread e che la squadra che ha meno probabilità di vincere abbia un vantaggio sufficiente a far sì che entrambe le squadre abbiano le stesse quote.

Un’altra giocata molto popolare per le partite di basket è quella sul totale dei punti segnati al termine di un incontro. Non è necessario pronosticare il numero esatto di punti, basta scegliere se il totale punti sommando quello delle due squadre sarà superiore o inferiore a un certo punteggio suggerito dai bookmaker. Questa scommessa è detta Under/Over. Il conteggio dei punti varierà da partita a partita in base allo spread che decidono i bookmaker con riferimento alle statistiche stagionali delle due squadre impegnate.

Ci sono poi giocate riferite al singolo giocatore come per esempio totale punti o totale assist messi a referto, ma anche giocate a volte un po’ più fortunose come per esempio la squadra che segnerà il primo canestro. Senza dimenticare giocate sui singoli parziali come chi sarà in vantaggio alla fine del primo quarto o a metà tempo.

Sul basket, inoltre, si può scommettere anche prima di una stagione scegliendo le cosiddette scommesse antepost. Si può scegliere chi vincerà il campionato o, con particolare riferimento all’NBA, chi vincerà la Eastern Conference o la Western Conference o ancora chi vincerà una Division e quale sarà il giocatore votato MVP (miglior giocatore del torneo). Consigliamo di consultare i palinsesti dei singoli bookmaker per conoscere quale sia l’offerta di ogni evento cestistico presente sui palinsesti. Un’offerta sempre ricca e molto variegata.