A Calvera con il giuramento si è insediata la giunta Bartolomeo Bis

In Piazza Risorgimento e con rito particolare, Lunedi 24 giugno 2024 si è costituito il nuovo organico amministrativo del Comune di Calvera. Sotto la supervisione del segretario comunale dottoressa Cristina Capalbo, con il giuramento del sindaco e la votazione di nomine e di cariche istituzionali, si è ufficialmente insediato il consiglio comunale calverese di Bartolomeo bis. Con la lista civica Bell’Aria, Pasquale Bartolomeo ha vinto al turno secco con largo margine di voti sull’agguerrita candidata sindaco Filomena Latronico che oltre ad essere alla sua prima candidatura politica, è stata anche la prima donna candidata a sindaco di Calvera.

Questa campagna elettorale consegna a Pasquale Bartolomeo una gioia più grande rispetto a quella del quinquennio precedente perché nel 2019 raccolse voti sulla fiducia, mentre la preferenza attuale consiste in voti di apprezzamento per l’operato svolto nel primo mandato. La nuova giunta del comune di Calvera è così composta:

Sindaco: Pasquale Bartolomeo

Vicesindaco: Daniel Rondinelli

Assessore: Caterina Castelluccio

Cinzia Francolino