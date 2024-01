Futsal Senise, Albano presenta la gara di sabato prossimo contro il Mitro

Continua a regalare successi il Futsal Senise che sabato pomeriggio ha vinto la prima sfida del girone di ritorno battendo l’Essedì Maschito, per 6-2, nel derby lucano. Ora testa al prossimo impegno con il Mirto che il laterale classe 1992, Antonio Albano, proveniente dal Pisticci, presenta così:

“Sono molto entusiasta di far parte di questo gruppo da circa tre mesi. Ringrazio i compagni e la società per l’accoglienza che mi hanno riservato. Vogliamo continuare a stupire e a divertire”.

Quali gli obiettivi per il girone di ritorno?:

“Il nostro occhio ricade ancora sulle posizioni di bassa classifica anche se possiamo guardare i piani alti. In coppa vogliamo vincere la semifinale con l’Acri: per approdare in finale servirà una partita perfetta. Vorrei, inoltre, dare un contributo al team per il raggiungimento degli obiettivi”.

Che settimana state vivendo?:

“Lavoriamo sempre per affrontare al meglio le prossime tre partite in una settimana. Ci faremo trovare pronti”.

Verso la gara con il Mirto:

“Sfideremo un avversario temibile che si è rinforzato. In casa loro non è mai facile giocare e vincere. Esprimono un buon futsal”.