La Protezione civile della Regione Basilicata ha acquisito un mezzo speciale adibito a sala operativa mobile, grazie ai contributi della legge 145 del 30 dicembre 2018.

Questo mezzo consentirà di potenziare la capacità operativa di intervento della Protezione civile, in quanto sarà dotato di attrezzature e tecnologie all’avanguardia. In particolare, la sala operativa mobile sarà in grado di:

Coordinare le attività di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di emergenza;

Monitorare la situazione sul territorio e fornire informazioni utili alla gestione dell’emergenza;

Interfacciarsi con le altre strutture operative di protezione civile, sia a livello regionale che nazionale.

Il mezzo sarà utilizzato anche in situazioni ordinarie, per il controllo capillare del territorio.

Secondo le parole del dirigente della Protezione civile della Regione Basilicata, Giovanni Di Bello, l’acquisizione della sala operativa mobile risponde a un’esigenza sorta dall’esperienza pluriennale sui luoghi nei quali si sono verificati eventi calamitosi. In particolare, il mezzo consentirà di migliorare la capacità di coordinare le attività di soccorso e di assistenza alla popolazione, in modo da garantire una risposta più efficace e tempestiva in caso di emergenza.